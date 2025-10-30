Hà Nội

Giải mã

Tận mục loài thằn lằn bay cổ xưa nhất từng được phát hiện

Dimorphodon là một trong những loài thằn lằn bay (pterosaur) đầu tiên được biết đến, sống vào đầu kỷ Jura, cách đây hơn 190 triệu năm.

T.B (tổng hợp)
Là loài pterosaur đầu tiên được phát hiện. Nhà cổ sinh vật học Mary Anning phát hiện hóa thạch của Dimorphodon vào đầu thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest.
Không phải khủng long. Dimorphodon thuộc nhóm bò sát bay – họ hàng xa của khủng long chứ không phải khủng long. Ảnh: Pinterest.
Chiều dài sải cánh khoảng 1,5 mét. Dù không quá to, nó là một tay săn mồi nhanh nhẹn trên không trung kỷ Jura. Ảnh: Pinterest.
Có hai loại răng khác nhau trong miệng. Tên “Dimorphodon” nghĩa là “răng hai dạng”, vì loài này có cả răng nhỏ và răng lớn để bắt mồi. Ảnh: Pinterest.
Có hộp sọ lớn. Đầu to chiếm gần 1/3 chiều dài cơ thể, giúp tăng lực cắn khi săn cá hoặc côn trùng. Ảnh: Pinterest.
Leo trèo giỏi. Nhờ móng vuốt cong và khớp linh hoạt, Dimorphodon di chuyển tốt trên cây và vách đá. Ảnh: Pinterest.
Sống ven biển cổ đại. Chúng được cho là săn mồi dọc các bờ biển, nơi dễ tìm thấy cá và động vật nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Giúp hiểu rõ sự tiến hóa của bò sát bay. Dimorphodon là mắt xích quan trọng giữa các loài pterosaur nguyên thủy và những dạng phát triển sau này. Ảnh: Pinterest.
