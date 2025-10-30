Tận mục loài thằn lằn bay cổ xưa nhất từng được phát hiện

Thả 12 cá thể động vật hoang dã có tên trong Sách Đỏ về rừng
Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã phối hợp cơ quan chức năng thả 12 cá thể động vật có tên trong Sách Đỏ bao gồm khỉ đuôi lợn, cu li nhỏ... về môi trường tự nhiên.
Đặt bẫy ảnh, lộ diện động vật cực quý hiếm ở VQG Chư Mom Ray
Trong đợt kiểm tra dữ liệu từ máy ảnh tự động đặt trong rừng mới nhất, Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận hình ảnh của loài mang Trường Sơn quý hiếm.
[INFOGRAPHIC] Tê tê vàng quý hiếm 'đi lạc' vào nhà dân Quảng Ngãi
Hai cá thể tê tê vàng đi lạc vào vườn nhà đã được người dân ở tỉnh Quảng Ngãi giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là loài động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ.
