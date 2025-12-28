Hà Nội

Top loài vật kỳ thú được phát hiện năm 2025

Giải mã

Năm 2025 đánh dấu nhiều khám phá sinh học ấn tượng, khi các loài động vật mới tiếp tục mở rộng hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên.

T.B (tổng hợp)
Cá bám đá (Supradiscus varidiscus). Được phát hiện tại lưu vực sông Lô, Việt Nam. Loài cá này có chiếc miệng biến đổi thành đĩa hút cực mạnh để bám vào đá trong dòng nước chảy xiết. Ảnh: researchgate.net.
Ong "Gấu bông" (Habropoda pierwolae). Một loài ong mới từ Việt Nam với lớp lông dày đặc và ngoại hình tròn trịa đặc trưng, thuộc giống ong đào đất. Ảnh: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam.
Bọ que khổng lồ (Ctenomorpha sp. nov.). Được tìm thấy tại các khu rừng mây của Australia. Với chiều dài cơ thể lên tới 38cm, đây là một trong những loài côn trùng lớn nhất thế giới mới được định danh. Ảnh: wikimedia.org.
Bọt biển ăn thịt (Chondrocladia globulus). Còn được gọi là "Quả cầu tử thần", loài này sống ở vùng biển Nam Cực, sử dụng các cấu trúc giống như bong bóng để bẫy các loài giáp xác nhỏ. Ảnh: futurecdn.net.
Bọ biển Darth Vader (Bathynomus vaderi). Một loài giáp xác biển sâu có ngoại hình giống nhân vật Darth Vader. Chúng là những loài ăn xác thối quan trọng dưới đáy đại dương. Ảnh: wikimedia.org.
Chuột túi xám nhỏ (Planigale sp. nov.). Một loài thú có túi ăn thịt nhỏ bé mới được phân tách loài tại vùng hẻo lánh Australia thông qua phân tích di truyền năm 2025. Ảnh: australian.museum.
Chuột Opossum Chachapoya (Marmosa chachapoya). Loài thú có túi nhỏ sống trên cây tại vùng núi Andes, Peru, được xác định là loài riêng biệt sau nhiều thập kỷ bị nhầm lẫn với các loài lân cận. Ảnh: sci.news.
