Hóa thạch hiếm hoi, bằng chứng về buổi bình minh tiến hóa loài người

Giải mã

Hóa thạch hiếm hoi, bằng chứng về buổi bình minh tiến hóa loài người

Được xem là một trong những hóa thạch linh trưởng nổi tiếng nhất, Darwinius mang đến cái nhìn hiếm hoi về buổi bình minh của tiến hóa loài người.

Darwinius sống cách đây khoảng 47 triệu năm. Loài linh trưởng cổ này xuất hiện vào kỷ Eocen, thời kỳ Trái Đất ấm áp với rừng rậm bao phủ phần lớn châu Âu và Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch gần như hoàn chỉnh hiếm thấy. Mẫu vật Darwinius nổi tiếng nhất được bảo tồn gần như toàn bộ cơ thể, bao gồm xương, dấu vết lông và cả vật chất trong dạ dày. Ảnh: Pinterest.
Được phát hiện tại mỏ đá Messel, Đức. Hóa thạch Darwinius được tìm thấy ở hố Messel – một di sản thế giới UNESCO nổi tiếng với điều kiện bảo tồn sinh vật tiền sử đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Thường được gọi bằng biệt danh “Ida”. Mẫu hóa thạch này được đặt tên thân mật là “Ida”, giúp Darwinius trở nên nổi tiếng rộng rãi ngoài giới khoa học. Ảnh: daily.jstor.org.
Thuộc nhóm linh trưởng cổ Adapiformes. Darwinius không phải vượn hay khỉ hiện đại, mà thuộc nhánh linh trưởng cổ, có nhiều đặc điểm vừa giống vượn vừa giống cu li và vượn cáo. Ảnh: Pinterest.
Có ngón tay linh hoạt để leo trèo. Bàn tay và bàn chân của Darwinius có ngón dài, móng phẳng thay vì móng vuốt, thích nghi với lối sống leo cây trong rừng rậm. Ảnh: britannica.com.
Chế độ ăn chủ yếu là thực vật. Phân tích dạ dày cho thấy Darwinius ăn lá non, quả và hạt, phản ánh vai trò của linh trưởng trong hệ sinh thái rừng Eocen. Ảnh: media-amazon.com.
Từng gây tranh cãi về nguồn gốc loài người. Khi công bố, Darwinius được quảng bá là “mắt xích còn thiếu” của tiến hóa loài người, nhưng sau đó giới khoa học cho rằng nó chỉ là họ hàng xa, không phải tổ tiên trực tiếp. Ảnh: nationalgeographic.org.
#Hóa thạch linh trưởng cổ #Tiến hóa loài người #Đặc điểm sinh thái Darwinius #Phân tích dạ dày và chế độ ăn #Di sản thế giới UNESCO #Phát hiện tại mỏ Messel

