Cò quăm đỏ, biểu tượng sinh thái của vùng Caribe

Giải mã

Cò quăm đỏ, biểu tượng sinh thái của vùng Caribe

Với sắc đỏ rực rỡ hiếm thấy trong thế giới chim, cò quăm đỏ (Eudocimus ruber) luôn gây ấn tượng mạnh và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ ít người biết đến.

T.B (tổng hợp)
Màu đỏ không phải bẩm sinh. Cò quăm đỏ non khi mới nở có bộ lông xám nâu, màu đỏ đặc trưng chỉ xuất hiện dần nhờ chế độ ăn giàu carotenoid từ cua, tôm và giáp xác. Ảnh: Pinterest.
Sắc đỏ đậm phản ánh sức khỏe cá thể. Những con có màu đỏ rực thường khỏe mạnh và được đánh giá cao hơn trong quá trình chọn bạn đời, đóng vai trò quan trọng trong sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Sống tập trung thành đàn rất lớn. Loài chim này thường tụ tập thành đàn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cá thể, tạo nên những cảnh tượng đỏ rực ngoạn mục tại các đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
Mỏ cong giúp săn mồi hiệu quả. Chiếc mỏ dài và cong đặc trưng giúp cò quăm đỏ dễ dàng thọc sâu vào bùn, cát để tìm cua, giun và các loài thủy sinh nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Làm tổ trên cây giữa đầm lầy. Chúng thường chọn các bụi cây hoặc cây thấp giữa vùng ngập nước để làm tổ, vừa tránh kẻ thù vừa gần nguồn thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Là họ hàng gần với cò quăm trắng. Cò quăm đỏ có quan hệ rất gần với cò quăm trắng Mỹ (Eudocimus albus), thậm chí hai loài có thể lai với nhau trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng sinh thái vùng Caribe. Cò quăm đỏ xuất hiện phổ biến ở phía Bắc của Nam Mỹ và Caribe. Đây là quốc điểu của Trinidad và Tobago, gắn liền với bản sắc văn hóa địa phương. Ảnh: Pinterest.
Nhạy cảm với biến đổi môi trường. Sự suy giảm số lượng cò quăm đỏ thường phản ánh tình trạng ô nhiễm và mất cân bằng sinh thái tại các vùng đất ngập nước. Ảnh: Pinterest.
