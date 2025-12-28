Hà Nội

Giải mã

Buông bỏ 7 thứ này trong nhà để vạn sự suôn sẻ cuối năm 2025

Trước năm 2026, hãy loại bỏ 7 vật dụng không còn phù hợp để không gian thoáng đãng, đón nhận năng lượng tích cực cho năm mới.

Theo Thư Hân/Phụ nữ số

Cuối năm không chỉ là thời điểm tổng kết công việc, mà còn là lúc mỗi gia đình nên nhìn lại không gian sống của mình. Có những thứ tưởng chừng vô hại, vẫn nằm im trong nhà suốt năm này qua năm khác, nhưng theo phong thủy và cả tâm lý học, chính chúng lại khiến ngôi nhà nặng nề, sinh khí khó lưu thông. Trước khi bước sang năm 2026, buông bỏ đúng thứ cũng là một cách xả xui và mở đường cho vận mới.

Đồ hỏng nhưng vẫn giữ vì tiếc

Một chiếc quạt không còn chạy êm, cái ghế long ốc, nồi méo đáy hay bóng đèn chập chờn… Những món đồ “sắp hỏng mà chưa hỏng hẳn” thường bị để lại vì nghĩ rằng vẫn dùng được. Nhưng phong thủy coi đây là nguồn năng lượng trì trệ. Đồ không trọn vẹn mang cảm giác dang dở, khiến dòng khí trong nhà khó thông suốt, lâu dần tạo cảm giác mệt mỏi cho người ở.

Đồ chất đống ở ban công

Ban công là nơi đón ánh sáng và gió trời, được xem là miệng nạp khí của ngôi nhà. Việc biến ban công thành kho chứa đồ cũ, thùng carton, chai lọ bỏ không vô tình chặn đường sinh khí. Nhiều người than rằng cuối năm càng ở nhà càng thấy nặng nề, bí bách, nguyên nhân đôi khi chỉ nằm ở góc ban công bị bỏ quên.

Quần áo lâu năm không còn mặc

Tủ đồ chật cứng nhưng sáng nào cũng “không có gì để mặc” là dấu hiệu rất rõ. Quần áo cũ mang theo ký ức cũ, nhất là những món gắn với giai đoạn không vui trong đời. Dọn bớt quần áo không còn dùng không chỉ giúp tủ gọn hơn mà còn tạo cảm giác nhẹ nhõm về tinh thần, giống như khép lại một chương đã qua.

Cây khô héo hoặc sống lay lắt

Cây cảnh đại diện cho sinh khí. Một chậu cây vàng lá, thân khô, sống cầm chừng không chỉ làm xấu không gian mà còn mang hình ảnh suy tàn. Cuối năm, nếu cây không thể hồi phục, nên dọn bỏ hoặc thay cây mới. Một mầm xanh khỏe mạnh luôn mang lại cảm giác khởi đầu tốt hơn cho năm mới.

Giấy tờ cũ, hóa đơn, đồ linh tinh không còn giá trị

Nhiều gia đình có thói quen giữ lại đủ loại giấy tờ, từ hóa đơn, sổ sách cũ đến những vật nhỏ lẻ không rõ công dụng. Những thứ này tích tụ lâu ngày tạo cảm giác lộn xộn, khiến đầu óc khó tập trung. Cuối năm là lúc nên phân loại, cái gì không cần thiết thì mạnh dạn bỏ đi.

Những thứ gợi cảm xúc tiêu cực

Không phải món đồ nào cũng đo đếm được bằng tiền. Có những vật nhỏ nhưng gắn với ký ức buồn, mối quan hệ đã kết thúc hay thất bại cũ. Giữ lại chỉ khiến tâm trí dễ bị kéo ngược về quá khứ. Trước năm mới, buông bỏ những thứ này là cách tự giải phóng mình.

Đồ trang trí đã sứt mẻ hoặc lỗi thời

Khung ảnh nứt, đồ decor bong tróc, tượng trang trí sứt góc… thường bị bỏ qua vì “chỉ là đồ trang trí”. Nhưng chính những chi tiết này lại âm thầm tạo cảm giác thiếu trọn vẹn. Thay vì cố giữ, dọn bỏ hoặc thay mới giúp không gian sáng sủa và gọn gàng hơn hẳn.

Cuối cùng, dọn nhà không phải để khoe sạch, mà để sống nhẹ. Khi không gian bớt nặng, tâm trí cũng dễ thở hơn. Trước thềm 2026, một ngôi nhà gọn gàng, thông thoáng chính là lời chào năm mới giản dị nhưng hiệu quả nhất.

#Phong thủy và xả xui cuối năm #Dọn dẹp đồ cũ trong nhà #Giải phóng khí trong nhà #Ý nghĩa của cây cảnh và đồ trang trí cũ #Lợi ích của việc bỏ quần áo cũ

Giải mã

Có 3 thứ này trong nhà, phúc lộc dồi dào, con cháu 3 đời hưng thịnh

Khám phá 3 vật phẩm phong thủy giúp gia đình gặp may mắn, thu hút tài lộc và bình an trong cuộc sống hàng ngày.

Nhà có 3 vật phong thủy này sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn.

Trong văn hóa Á Đông, ngôi nhà không chỉ là nơi trú thân mà còn là nơi tụ khí, giữ lộc và nuôi dưỡng vận mệnh cho cả gia đình. Từ xa xưa, các bậc tiền nhân đã quan sát và đúc kết rằng "nhà vượng thì người giàu, khí thuận thì phúc đến". Những vật phẩm phong thủy được bài trí đúng cách trong nhà sẽ như mời phúc vào cửa, thu hút tài lộc và bảo vệ bình an cho mọi người. Dưới đây là 3 món đồ được người xưa đặc biệt ưa chuộng, có thể đặt trong nhà để gia tăng tài khí và sự may mắn.

Xem chi tiết

