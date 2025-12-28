Hà Nội

Cận Tết 2026, 3 con giáp dễ gặp nhà hợp, giá tốt trong giao dịch đất đai

Giải mã

Cận Tết 2026, 3 con giáp dễ gặp nhà hợp, giá tốt trong giao dịch đất đai

Giao dịch nhà đất cuối năm thuận lợi cho 3 con giáp này nhờ phong thủy và tâm lý mua bán gấp rút để chuẩn bị đón Tết.

Theo phunuso.baophunuthudo.vn
1. Tuổi Dần - Dễ gặp nhà đúng gu, chốt nhanh gọn: Càng về cuối năm, tuổi Dần bước vào giai đoạn vận khí chuyển động mạnh, đặc biệt liên quan đến tài sản cố định như nhà cửa, đất đai. Điểm đáng chú ý của tuổi này là dễ gặp bất động sản hợp nhu cầu thực tế, không mất quá nhiều thời gian cân nhắc.
Nhiều người tuổi Dần khi đi xem nhà cuối năm thường có cảm giác rõ ràng: vừa bước vào đã thấy sáng sủa, thoáng đãng, bố cục dễ ở. Đó là dấu hiệu của trạch khí tương hợp. Về mặt giao dịch, tuổi Dần giai đoạn cận Tết 2026 cũng dễ gặp người bán thiện chí, sẵn sàng thương lượng để chốt sớm, ít phát sinh rắc rối về giấy tờ hay giá cả.
Với người tuổi Dần đang tìm nhà ở thực, đây là thời điểm phù hợp để xuống tiền. Còn nếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ, nên ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, khu dân cư hiện hữu, khả năng sang tay nhanh sau Tết.
2. Tuổi Mùi - Mua nhà dễ gặp người bán đúng giá: Tuổi Mùi vốn không phải con giáp nóng vội trong chuyện tiền bạc. Nhưng càng gần Tết 2026, vận đất của tuổi này lại sáng lên theo cách rất thực tế: dễ gặp người bán cần thanh khoản gấp, mức giá đưa ra sát giá trị thật, ít bị thổi.
Phong thủy cho rằng tuổi Mùi hợp với những ngôi nhà có ánh sáng tự nhiên tốt, không gian gọn gàng, bố cục cân bằng. Cuối năm là lúc nhiều căn nhà được dọn dẹp, sửa sang để bán, vô tình lại đúng “gu” của tuổi này. Khi trạch khí đã thuận, việc thương lượng cũng nhẹ nhàng hơn, không bị ép giá hay kéo dài.
Tuổi Mùi nếu mua nhà thời điểm này nên chú ý yếu tố sinh hoạt lâu dài: hướng nắng, thông gió, hàng xóm xung quanh. Chọn được nhà ở êm, vận sống cũng ổn định theo, đặc biệt phù hợp với những ai có kế hoạch an cư trước hoặc ngay sau Tết.
3. Tuổi Hợi - Gặp lộc đất nhờ duyên người: Điểm mạnh của tuổi Hợi trong giai đoạn cận Tết 2026 không nằm ở tính toán, mà ở chữ duyên. Nhiều giao dịch nhà đất của tuổi Hợi thành công nhờ gặp đúng người, đúng thời điểm. Có thể là được người quen giới thiệu, hoặc vô tình xem được căn nhà vừa rao, giá chưa kịp điều chỉnh.
Theo phong thủy, tuổi Hợi bước vào giai đoạn vận tài sản tăng dần cuối năm, đặc biệt thuận với các giao dịch mang tính ổn định lâu dài. Nhà mua trong thời điểm này thường dễ ở, ít phát sinh sửa chữa lớn, sinh hoạt yên ổn.
Với tuổi Hợi, lời khuyên là không nên chần chừ quá lâu khi đã thấy căn nhà phù hợp. Nếu cảm giác ban đầu tốt, giấy tờ rõ ràng, mức giá hợp lý so với khu vực, nên mạnh dạn tiến thêm bước thương lượng để giữ cơ hội. * Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo
