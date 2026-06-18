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Tận mục loài sóc khổng lồ được coi là quốc bảo của Sri Lanka

Kho tri thức

Tận mục loài sóc khổng lồ được coi là quốc bảo của Sri Lanka

Giữa những cánh rừng nhiệt đới xanh thẳm của Sri Lanka, có một loài sóc khổng lồ khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng bởi kích thước khổng lồ và vẻ đẹp đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Ảnh: Wikimedia Commons Điểm nổi bật nhất của sóc lớn xám là bộ lông mềm với nhiều sắc độ khác nhau, từ xám bạc, xám nâu cho đến đen nhạt và kem. Khuôn mặt thường có màu sáng hơn phần thân, tạo nên vẻ ngoài rất thanh nhã. Chiếc đuôi dài, dày và xù không chỉ giúp giữ thăng bằng khi di chuyển trên cành cây mà còn được sử dụng như một chiếc chăn tự nhiên để che cơ thể khi nghỉ ngơi.
Ảnh: Wikimedia Commons
Điểm nổi bật nhất của sóc lớn xám là bộ lông mềm với nhiều sắc độ khác nhau, từ xám bạc, xám nâu cho đến đen nhạt và kem. Khuôn mặt thường có màu sáng hơn phần thân, tạo nên vẻ ngoài rất thanh nhã. Chiếc đuôi dài, dày và xù không chỉ giúp giữ thăng bằng khi di chuyển trên cành cây mà còn được sử dụng như một chiếc chăn tự nhiên để che cơ thể khi nghỉ ngơi.
Ảnh: Wikimedia Commons Loài sóc này dành phần lớn cuộc đời trên các tầng tán rừng cao. Chúng hiếm khi xuống mặt đất và có thể thực hiện những cú nhảy đáng kinh ngạc từ cây này sang cây khác. Nhờ đôi chân khỏe cùng khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, Ratufa macroura có thể di chuyển dễ dàng giữa những khoảng trống mà nhiều động vật khác không thể vượt qua.
Ảnh: Wikimedia Commons
Loài sóc này dành phần lớn cuộc đời trên các tầng tán rừng cao. Chúng hiếm khi xuống mặt đất và có thể thực hiện những cú nhảy đáng kinh ngạc từ cây này sang cây khác. Nhờ đôi chân khỏe cùng khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, Ratufa macroura có thể di chuyển dễ dàng giữa những khoảng trống mà nhiều động vật khác không thể vượt qua.
Ảnh: Wikimedia Commons Thức ăn của sóc lớn xám chủ yếu là trái cây, hạt, chồi non, hoa và đôi khi cả côn trùng hoặc trứng chim. Trong quá trình kiếm ăn, chúng vô tình góp phần phát tán hạt giống cho nhiều loài thực vật rừng. Vì vậy, các nhà sinh thái học xem chúng là một mắt xích quan trọng trong việc duy trì sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Một điều thú vị là dù có kích thước lớn, sóc lớn xám thường khá nhút nhát. Chúng rất cảnh giác với con người và nhanh chóng ẩn mình giữa các tán lá khi cảm nhận được nguy hiểm. Tiếng kêu của chúng khá lớn và sắc, thường được sử dụng để cảnh báo các cá thể khác khi phát hiện kẻ săn mồi. Ngày nay, quần thể Ratufa macroura đang đối mặt với nhiều thách thức do mất môi trường sống, nạn chặt phá rừng và sự phân mảnh sinh cảnh. Tại một số khu vực, chúng đã trở nên hiếm gặp hơn trước. Nhiều chương trình bảo tồn ở Sri Lanka và Ấn Độ đang được triển khai nhằm bảo vệ những khu rừng còn lại, qua đó duy trì môi trường sống cho loài sóc đặc biệt này. Với chiếc đuôi dài duyên dáng, khả năng nhào lộn ngoạn mục và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, sóc lớn xám là minh chứng rằng thế giới sóc không chỉ có những loài nhỏ bé quen thuộc. Trên những tán rừng Nam Á, chúng thực sự là những “người khổng lồ” đầy cuốn hút của thế giới động vật.
Ảnh: Wikimedia Commons
Thức ăn của sóc lớn xám chủ yếu là trái cây, hạt, chồi non, hoa và đôi khi cả côn trùng hoặc trứng chim. Trong quá trình kiếm ăn, chúng vô tình góp phần phát tán hạt giống cho nhiều loài thực vật rừng. Vì vậy, các nhà sinh thái học xem chúng là một mắt xích quan trọng trong việc duy trì sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng nhiệt đới.
Một điều thú vị là dù có kích thước lớn, sóc lớn xám thường khá nhút nhát. Chúng rất cảnh giác với con người và nhanh chóng ẩn mình giữa các tán lá khi cảm nhận được nguy hiểm. Tiếng kêu của chúng khá lớn và sắc, thường được sử dụng để cảnh báo các cá thể khác khi phát hiện kẻ săn mồi.
Ngày nay, quần thể Ratufa macroura đang đối mặt với nhiều thách thức do mất môi trường sống, nạn chặt phá rừng và sự phân mảnh sinh cảnh. Tại một số khu vực, chúng đã trở nên hiếm gặp hơn trước. Nhiều chương trình bảo tồn ở Sri Lanka và Ấn Độ đang được triển khai nhằm bảo vệ những khu rừng còn lại, qua đó duy trì môi trường sống cho loài sóc đặc biệt này.
Với chiếc đuôi dài duyên dáng, khả năng nhào lộn ngoạn mục và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, sóc lớn xám là minh chứng rằng thế giới sóc không chỉ có những loài nhỏ bé quen thuộc. Trên những tán rừng Nam Á, chúng thực sự là những “người khổng lồ” đầy cuốn hút của thế giới động vật.
Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
T.B (tổng hợp)
#Loài sóc khổng lồ Sri Lanka #Vai trò hệ sinh thái rừng nhiệt đới #Bảo tồn loài sóc lớn #Đặc điểm sinh học sóc lớn xám #Thách thức môi trường sống

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