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[VIDEO] Vì sao Goldman Sachs không nâng dự báo giá dầu bất chấp xung đột?

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[VIDEO] Vì sao Goldman Sachs không nâng dự báo giá dầu bất chấp xung đột?

Goldman Sachs giữ dự báo giá dầu Brent 80 USD/thùng quý IV/2026, dựa trên kỳ vọng hạ nhiệt và nhu cầu giảm từ Trung Quốc, bất chấp xung đột địa chính trị.

Minh Quân - Hà Anh
#dự báo giá dầu Brent 2026 #ảnh hưởng xung đột địa chính trị #ảnh hưởng nhu cầu dầu Trung Quốc #chiến lược Goldman Sachs về dầu mỏ #ảnh hưởng căng thẳng địa chính trị đến thị trường dầu

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