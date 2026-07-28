[VIDEO] Saigonbank lỗ 40 tỷ đồng quý II: Ngân hàng đầu tiên báo thua lỗ

Minh Quân - Hà Anh
Lầu Năm Góc cạn tiền vì chiến sự Iran, Quốc hội Mỹ bế tắc
Chiến dịch không kích Iran tiêu tốn gần 38 tỷ USD, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp khẩn cấp 67 tỷ nhưng các nghị sĩ bế tắc khiến Lầu Năm Góc đối mặt ng
Ngân hàng Sài Gòn Công Thương ghi nhận lỗ 40 tỷ đồng quý II, là ngân hàng đầu tiên công bố thua lỗ do nguyên nhân từ hoạt động kinh doanh.
Chiến dịch không kích Iran tiêu tốn gần 38 tỷ USD, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp khẩn cấp 67 tỷ nhưng các nghị sĩ bế tắc khiến Lầu Năm Góc đối mặt ng
Ngân hàng Sài Gòn Công Thương ghi nhận lỗ 40 tỷ đồng quý II, là ngân hàng đầu tiên công bố thua lỗ do nguyên nhân từ hoạt động kinh doanh.
Tổng thống Donald Trump đề xuất thuế 200% đối với dược phẩm nhập khẩu, ảnh hưởng nguồn cung và thúc đẩy các tập đoàn lớn đầu tư nội địa.
Ngân hàng Nhà nước thông báo quy định mới về chuyển khoản trên 400 triệu đồng sẽ phải chờ 24 giờ bắt đầu từ tháng 3/2027 để chống lừa đảo.
Bộ Nội vụ dự thảo tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống tối thiểu, cân bằng lợi ích lao động và doanh nghiệp.
Chứng khoán HD báo lãi lớn trong quý 2 nhưng bị xử phạt gần 300 triệu vì ba vi phạm, gây chú ý thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả từ ngày 19/8, gây tranh cãi với Ottawa về chiến lược trả đũa của họ.
Tuần này, thị trường Mỹ đón ba sự kiện lớn gồm báo cáo Meta, Microsoft, Amazon, Apple; họp Fed; chỉ số PCE và GDP quý 2 ảnh hưởng dòng tiền.
Chuyên gia đề xuất cải cách giá điện để đáp ứng nhu cầu tăng 12-13%/năm do AI và trung tâm dữ liệu, đảm bảo an ninh năng lượng đến 2030.
Sau vụ khởi tố liên quan buôn lậu kim cương tại Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân bình tĩnh, thận trọng trong giao dịch
Chiến dịch không kích Iran tiêu tốn gần 38 tỷ USD, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp khẩn cấp 67 tỷ nhưng các nghị sĩ bế tắc khiến Lầu Năm Góc đối mặt ng
Chiến dịch không kích Iran tiêu tốn gần 38 tỷ USD, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp khẩn cấp 67 tỷ nhưng các nghị sĩ bế tắc khiến Lầu Năm Góc đối mặt ng
Tổng thống Donald Trump đề xuất thuế 200% đối với dược phẩm nhập khẩu, ảnh hưởng nguồn cung và thúc đẩy các tập đoàn lớn đầu tư nội địa.
Ngân hàng Nhà nước thông báo quy định mới về chuyển khoản trên 400 triệu đồng sẽ phải chờ 24 giờ bắt đầu từ tháng 3/2027 để chống lừa đảo.
Bộ Nội vụ dự thảo tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống tối thiểu, cân bằng lợi ích lao động và doanh nghiệp.
Chứng khoán HD báo lãi lớn trong quý 2 nhưng bị xử phạt gần 300 triệu vì ba vi phạm, gây chú ý thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả từ ngày 19/8, gây tranh cãi với Ottawa về chiến lược trả đũa của họ.
Tuần này, thị trường Mỹ đón ba sự kiện lớn gồm báo cáo Meta, Microsoft, Amazon, Apple; họp Fed; chỉ số PCE và GDP quý 2 ảnh hưởng dòng tiền.
Chuyên gia đề xuất cải cách giá điện để đáp ứng nhu cầu tăng 12-13%/năm do AI và trung tâm dữ liệu, đảm bảo an ninh năng lượng đến 2030.
Sau vụ khởi tố liên quan buôn lậu kim cương tại Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân bình tĩnh, thận trọng trong giao dịch
Goldman Sachs cho biết Trung Quốc mua gần 48 tấn vàng tháng 5, gấp 5 lần số liệu chính thức, dự báo giá vàng có thể tăng mạnh.
VN-Index giảm hơn 5% trong tuần qua, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư quản trị rủi ro và chờ tín hiệu rõ ràng.
Sản phụ ở Hà Nội đã có bài viết tố Bệnh viện Thanh Nhàn sau khi mất chức năng hai chân. Phía bệnh viện đã chính thức lên tiếng về vụ việc.
DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax Group đưa thế hệ tỷ phú trẻ Trung Quốc lên ngôi, khi AI thay thế bất động sản. Forbes ghi nhận Liang Wenfeng sở hữu g
Trung Quốc đối mặt khủng hoảng việc làm khi gần 13 triệu cử nhân tốt nghiệp năm 2026, trong khi chính phủ và doanh nghiệp đổ tiền vào AI.
Cục Thuế cảnh báo KOL, KOC dù đã khấu trừ 10% thuế vẫn cần tổng hợp thu nhập để quyết toán tránh truy thu và phạt.
Phố váy cưới Hồ Văn Huê từng sầm uất nay vắng vẻ, hơn 20 mặt bằng bỏ trống, nhiều cửa hàng treo biển đóng cửa tại TP.HCM.
Kim cương giảm giá mạnh, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Chuyên gia Nguyễn Việt Hà phân tích nguyên nhân và ảnh hưởng của khủng hoảng này.
World Cup 2026 giúp bia nội địa tăng doanh thu, nhưng theo Morgan Stanley, ngành bia toàn cầu chỉ tăng dưới 0,2%.
Liên minh châu Âu phạt AliExpress 550 triệu euro vì để hàng giả và hàng hóa bất hợp pháp tràn lan trên nền tảng, mức phạt lớn nhất theo Đạo luật Dịch vụ số.
Cổ phiếu SPCX của SpaceX giảm hơn 39% sau khi hủy bay thử Starship, vốn hóa bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD dù mới thêm vào Nasdaq 100.