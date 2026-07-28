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[VIDEO] Saigonbank lỗ 40 tỷ đồng quý II: Ngân hàng đầu tiên báo thua lỗ

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[VIDEO] Saigonbank lỗ 40 tỷ đồng quý II: Ngân hàng đầu tiên báo thua lỗ

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương ghi nhận lỗ 40 tỷ đồng quý II, là ngân hàng đầu tiên công bố thua lỗ do nguyên nhân từ hoạt động kinh doanh.

Minh Quân - Hà Anh
#Kết quả kinh doanh ngân hàng Sài Gòn Công Thương #Lỗ quý II của Saigonbank #Nguyên nhân thua lỗ ngân hàng #Tác động của thị trường ngân hàng Việt Nam #Ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng

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