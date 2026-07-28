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Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây nhà riêng lẻ tại 126 xã phường

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Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây nhà riêng lẻ tại 126 xã phường

UBND TP Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây nhà riêng lẻ tại 126 xã phường trong 100 ngày, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để đơn giản hóa thủ tục ch

Minh Quân - Hà Anh
#thí điểm miễn giấy phép xây nhà riêng lẻ #đơn giản hóa thủ tục xây dựng #chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm #quản lý xây dựng tại Hà Nội #quy trình cấp phép xây dựng

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