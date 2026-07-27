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Nhiều tỉnh, thành phố tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Chính trị

Nhiều tỉnh, thành phố tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Tối 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều địa phương trên cả nước tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Tuổi trẻ Điện Biên tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Tuổi trẻ Điện Biên tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Đoàn viên thanh niên Điện Biên thành kính dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Đoàn viên thanh niên Điện Biên thành kính dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên dâng hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên dâng hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dâng hương ở khu mộ chung ở tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang). Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dâng hương ở khu mộ chung ở tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang). Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Lực lượng đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ tỉnh Khánh Hòa tham gia thắp nến, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm... Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Lực lượng đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ tỉnh Khánh Hòa tham gia thắp nến, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm... Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Tuổi trẻ quân đội tỉnh Khánh Hoà hôm nay tiếp bước thế hệ cha ông đi trước, nguyện phấn đấu theo lý tưởng nguyện kế thừa, gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng vẻ vang của cha anh.Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Tuổi trẻ quân đội tỉnh Khánh Hoà hôm nay tiếp bước thế hệ cha ông đi trước, nguyện phấn đấu theo lý tưởng nguyện kế thừa, gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng vẻ vang của cha anh.Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đồng Tháp thắp ngọn lửa truyền thống tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đồng Tháp thắp ngọn lửa truyền thống tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Đại biểu tỉnh Đồng Tháp dâng hương lên đài Tổ quốc ghi công. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Đại biểu tỉnh Đồng Tháp dâng hương lên đài Tổ quốc ghi công. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Đoàn viên tỉnh Đồng Tháp thắp hương lên phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Đoàn viên tỉnh Đồng Tháp thắp hương lên phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Long thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN.
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Long thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN.
Đoàn viên, thanh niên dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN.
Đoàn viên, thanh niên dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN.
Tuổi trẻ Cao Bằng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Thanh Sơn. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN
Tuổi trẻ Cao Bằng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Thanh Sơn. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN
Tuổi trẻ Cao Bằng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Thanh Sơn. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN
Tuổi trẻ Cao Bằng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Thanh Sơn. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN
Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
#liệt sĩ #lễ thắp nến #tri ân

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