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Lầu Năm Góc cạn tiền vì chiến sự Iran, Quốc hội Mỹ bế tắc

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Lầu Năm Góc cạn tiền vì chiến sự Iran, Quốc hội Mỹ bế tắc

Chiến dịch không kích Iran tiêu tốn gần 38 tỷ USD, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp khẩn cấp 67 tỷ nhưng các nghị sĩ bế tắc khiến Lầu Năm Góc đối mặt ng

Minh Quân - Hà Anh
#Ngân sách quốc phòng Mỹ trong chiến tranh Iran #Chiến dịch không kích Iran tiêu tốn 38 tỷ USD #Yêu cầu cấp ngân sách khẩn cấp 67 tỷ USD #Bế tắc chính trị tại Quốc hội Mỹ #Ảnh hưởng của chiến sự Iran đến ngân sách Lầu Năm Góc

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