Tận mục loài rùa biển lớn nhất từng tồn tại, dài 5 mét

Giải mã

Archelon là sinh vật khổng lồ từng bơi lội giữa đại dương cổ đại, được xem là loài rùa biển lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.

T.B (tổng hợp)
Archelon có chiều dài tới 4,5 mét. Chiều dài cơ thể khổng lồ này khiến nó to gần gấp đôi rùa da - loài rùa lớn nhất hiện nay. Ảnh: Pinterest.
Mai của chúng không cứng như rùa hiện đại. Archelon có mai bằng sụn, nhẹ và linh hoạt giúp bơi nhanh hơn. Ảnh: Pinterest.
Chúng sinh sống cách đây 80 triệu năm. Chúng tồn tại vào thời kỳ cuối kỷ Phấn trắng, khi khủng long vẫn còn thống trị mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Archelon là thợ lặn giỏi. Chúng có thể lặn sâu để tìm sứa và động vật thân mềm dưới đáy biển. Ảnh: Pinterest.
Hàm của Archelon cực kỳ khỏe. Cấu trúc xương hàm mạnh mẽ giúp chúng nghiền nát mai sinh vật giáp xác. Ảnh: Pinterest.
Chúng di chuyển chậm trên cạn. Mặc dù mạnh mẽ dưới nước, Archelon khá vụng về khi lên bờ đẻ trứng. Ảnh: a-z-animals.com.
Trứng của Archelon có thể to như quả bóng đá. Điều này cho phép phôi phát triển đầy đủ hơn trước khi nở. Ảnh: sciencephoto.com.
Hóa thạch của Archelon được tìm thấy ở Nam Dakota. Những hóa thạch khổng lồ này đã giúp giới khoa học hiểu rõ sự tiến hóa của rùa biển. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
