Giải mã

Top sự thật khó tin về loài thú ăn kiến khổng lồ

Thú ăn kiến khổng lồ (Myrmecophaga tridactyla) là một loài động vật có vú đặc biệt ở Nam Mỹ, nổi tiếng với chiếc lưỡi dài và tập tính săn mồi độc đáo.

1. Kích thước lớn nhất trong họ Thú ăn kiến. Đây là loài lớn nhất trong các loài thú ăn kiến, có thể dài tới 2 mét và nặng hơn 40 kg. Ảnh: Pinterest.
2. Lưỡi dài ấn tượng. Lưỡi của thú ăn kiến khổng lồ có thể dài tới 60 cm, giúp nó dễ dàng thâm nhập vào tổ mối, kiến. Ảnh: Pinterest.
3. Không có răng. Khác với nhiều loài động vật có vú khác, chúng hoàn toàn không có răng và nghiền nát thức ăn nhờ dạ dày cơ bắp. Ảnh: Pinterest.
4. Lông dày và dài. Bộ lông dài, xù giúp chúng tránh bị côn trùng cắn khi tiếp cận tổ kiến hoặc tổ mối. Ảnh: Pinterest.
5. Khứu giác nhạy bén. Khứu giác của chúng mạnh gấp 40 lần con người, hỗ trợ phát hiện tổ kiến và mối từ xa. Ảnh: Pinterest.
6. Sống đơn độc. Thú ăn kiến khổng lồ thường sống đơn độc, chỉ gặp nhau trong mùa sinh sản hoặc khi nuôi con non. Ảnh: Pinterest.
7. Kỹ năng phòng thủ. Khi bị đe dọa, chúng có thể dùng móng vuốt dài và khỏe để tự vệ chống lại kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
8. Loài dễ bị tổn thương. Loài này hiện được IUCN xếp vào nhóm dễ bị tổn thương do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
