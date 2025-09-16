Hà Nội

Tận mục loài hươu cao cổ kỳ dị nhất quả đất

Giải mã

Tận mục loài hươu cao cổ kỳ dị nhất quả đất

Sivatherium là một loài động vật ăn cỏ đã tuyệt chủng, từng sống ở châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ, gây ấn tượng bởi kích thước đồ sộ và ngoại hình độc đáo.

Họ hàng với hươu cao cổ. Sivatherium thuộc họ Giraffidae, tức là họ hàng gần của hươu cao cổ và linh dương okapi hiện nay. Ảnh: Pinterest.
Ngoại hình đồ sộ. Chúng cao khoảng 2,2 mét ở vai và có thể nặng tới 1.200 kg, trông rất “oai hùng” trong môi trường sống cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Đặc điểm hộp sọ độc đáo. Trên đầu Sivatherium có hai cặp sừng xương, cặp phía sau rất lớn, có hình dáng hơi giống gạc của nai sừng tấm. Ảnh: Pinterest.
Kích thước đầu to bất thường. Hộp sọ Sivatherium rất lớn, khiến nhiều nhà nghiên cứu tin rằng chúng có lực húc mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn là thực vật. Chúng ăn lá cây, cành non và hoa quả, có chế độ ăn tương tự hươu cao cổ ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Thời kỳ sinh sống. Sivatherium tồn tại từ khoảng 7 triệu đến 8.000 năm trước, nghĩa là con người từng chứng kiến chúng ngoài tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Xuất hiện trong nghệ thuật cổ. Hình ảnh Sivatherium từng được khắc họa trong các bức vẽ đá cổ đại ở châu Phi. Ảnh: Pinterest.
Khám phá khảo cổ quan trọng. Hóa thạch Sivatherium được tìm thấy từ thế kỷ 19, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tiến hóa của họ Hươu cao cổ. Ảnh: Pinterest.
