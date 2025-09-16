Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Người dân giao nộp loạt động vật quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Giải mã

Người dân giao nộp loạt động vật quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận 2 cá thể cầy hương, 2 cá thể trăn đất, 1 cá thể rùa câm do người dân giao nộp. Tất cả đều là động vật quý hiếm.

Tâm Anh (TH)
Vào chiều ngày 13/9, anh Nguyễn Tiến Cường (trú thôn Phú Tân, xã Kỳ Anh) phát hiện và bắt được một con trăn lớn nằm trong ruộng trong lúc thu hoạch lúa. Ảnh: suckhoedoisong.
Vào chiều ngày 13/9, anh Nguyễn Tiến Cường (trú thôn Phú Tân, xã Kỳ Anh) phát hiện và bắt được một con trăn lớn nằm trong ruộng trong lúc thu hoạch lúa. Ảnh: suckhoedoisong.
Biết đó là cá thể trăn đất thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nên anh Cường đã thông báo cơ quan chức năng để bàn giao lại. Cá thể này có chiều dài khoảng 1,5m, nặng 5 kg và sức khỏe tốt. Ảnh: John Sullivan.
Biết đó là cá thể trăn đất thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nên anh Cường đã thông báo cơ quan chức năng để bàn giao lại. Cá thể này có chiều dài khoảng 1,5m, nặng 5 kg và sức khỏe tốt. Ảnh: John Sullivan.
Ngày 15/9, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận một cá thể trăn đất, nặng khoảng 10 kg do anh Trần Văn Hiệp (SN 1995, trú tại thôn Đồng Trụ Tây). Cá thể trăn đất này được anh Hiệp phát hiện trong quá trình làm vườn. Ảnh: suckhoedoisong.
Ngày 15/9, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận một cá thể trăn đất, nặng khoảng 10 kg do anh Trần Văn Hiệp (SN 1995, trú tại thôn Đồng Trụ Tây). Cá thể trăn đất này được anh Hiệp phát hiện trong quá trình làm vườn. Ảnh: suckhoedoisong.
Sau đó, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Anh và gia đình anh Hiệp tổ chức bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc trước khi thả về tự nhân. Ảnh: Uday Agashe.
Sau đó, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Anh và gia đình anh Hiệp tổ chức bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc trước khi thả về tự nhân. Ảnh: Uday Agashe.
Sáng cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Văn và gia đình ông Đặng Văn Lãnh (trú thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn) tổ chức bàn giao 2 cá thể cầy hương, 1 cá thể rùa câm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Hai cá thể cầy hương nặng 3 kg và cá thể rùa câm nặng 0,5 kg được ông Lãnh phát hiện trong quá trình khai thác keo tràm trên địa bàn. Ảnh: Carmelo López Abad.
Sáng cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Văn và gia đình ông Đặng Văn Lãnh (trú thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn) tổ chức bàn giao 2 cá thể cầy hương, 1 cá thể rùa câm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Hai cá thể cầy hương nặng 3 kg và cá thể rùa câm nặng 0,5 kg được ông Lãnh phát hiện trong quá trình khai thác keo tràm trên địa bàn. Ảnh: Carmelo López Abad.
Tất cả các loài động vật trên đều là động vật rừng thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ). Ảnh: Martin Grimm.
Tất cả các loài động vật trên đều là động vật rừng thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ). Ảnh: Martin Grimm.
Cầy hương hay còn gọi cầy vòi, chồn hương, cầy vòi hương có tên khoa học là Viverricula indica. Thuộc họ Cầy, loài này phân bố ở khu vực Đông Nam Á (bao gồm cả quần đảo Indonesia), Ấn Độ, Trung Quốc... Ảnh: Martin Grimm.
Cầy hương hay còn gọi cầy vòi, chồn hương, cầy vòi hương có tên khoa học là Viverricula indica. Thuộc họ Cầy, loài này phân bố ở khu vực Đông Nam Á (bao gồm cả quần đảo Indonesia), Ấn Độ, Trung Quốc... Ảnh: Martin Grimm.
Loài cầy hương sống trên mặt đất và chủ yếu sinh sống trong các khu vực rậm cỏ hay cây bụi thấp như nương rẫy ven suối. Ảnh: Shrikant Gharbidi.
Loài cầy hương sống trên mặt đất và chủ yếu sinh sống trong các khu vực rậm cỏ hay cây bụi thấp như nương rẫy ven suối. Ảnh: Shrikant Gharbidi.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể cầy hương có thân dài khoảng 55 - 75 cm, đuôi dài khoảng 35 - 50 cm và cân nặng khoảng 2 - 4 kg. Chúng có bộ lông với màu hung hung nâu vàng tới xám. Hai tai và mõm hơi đen, phần hông có các vệt (hay đốm) đen mờ xếp thành hàng chạy dọc từ vai xuống mông (phần mông rõ nét hơn). Cầy hương có 4 chân ngắn, màu đen. Ảnh: Dmitry Ivanov.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể cầy hương có thân dài khoảng 55 - 75 cm, đuôi dài khoảng 35 - 50 cm và cân nặng khoảng 2 - 4 kg. Chúng có bộ lông với màu hung hung nâu vàng tới xám. Hai tai và mõm hơi đen, phần hông có các vệt (hay đốm) đen mờ xếp thành hàng chạy dọc từ vai xuống mông (phần mông rõ nét hơn). Cầy hương có 4 chân ngắn, màu đen. Ảnh: Dmitry Ivanov.
Thức ăn chủ yếu của cầy hương bao gồm các loài động vật như chuột, sóc, chim nhỏ, thằn lằn, sâu bọ, trứng... Ngoài ra, chúng còn ăn các loại hoa quả, rễ cây non. Ảnh: Dmitry Ivanov.
Thức ăn chủ yếu của cầy hương bao gồm các loài động vật như chuột, sóc, chim nhỏ, thằn lằn, sâu bọ, trứng... Ngoài ra, chúng còn ăn các loại hoa quả, rễ cây non. Ảnh: Dmitry Ivanov.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Vườn Quốc gia Vũ Quang #động vật quý hiếm #cầy hương #trăn đất #rùa câm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT