Kho tri thức

Tận mục đồng tiền Turgid 1.300 năm tuổi

Nhiều đồng tiền Turgid 1.300 năm tuổi được tìm thấy ở Kazakhstan, thông qua chúng các chuyên gia muốn hiểu rõ hơn về lịch sử cổ đại của khu định cư Kultobe.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Kultobe là một trong những khu định cư cổ đại lâu đời nhất ở Kazakhstan, nơi đây có nhiều hiện vật có giá trị khảo cổ lớn được các chuyên gia khai quật. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Văn hóa Kazakhstan.
Trong quá trình khai quật tại di chỉ khảo cổ Kultobe của Kazakhstan, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Văn hóa Kazakhstan bất ngờ tìm thấy thêm nhiều cổ vật nhỏ kỳ lạ. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Văn hóa Kazakhstan.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đây là những đồng tiền có tên là đồng tiền Turgid. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Văn hóa Kazakhstan.
Đồng tiền Turgid này có niên đại từ thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, dưới triều đại Khaganate Turkestan. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Văn hóa Kazakhstan.
Mặt trước của đồng tiền có dòng chữ 'Bay Türgiş Kaghan'. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Văn hóa Kazakhstan.
Mặt sau có một dòng chữ dường như được viết bằng chữ rune, nhưng quá mờ để có thể đọc được. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Văn hóa Kazakhstan.
Các nhà khảo cổ học đang nỗ lực khám phá lịch sử cổ đại của khu định cư Kultobe thông qua các những đồng tiền Turgid kỳ thú này. Ảnh: @ Viện Nghiên cứu Văn hóa Kazakhstan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
