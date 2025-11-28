Nhẫn vàng trong mộ 2.000 năm hé lộ nghi lễ hỏa táng xa hoa

Trong cuộc khai quật tại một thị trấn nhỏ ở Pháp, các nhà khảo cổ tìm thấy một chiếc nhẫn vàng 2.000 năm tuổi trong ngôi mộ hé lộ nghi lễ hỏa táng xa hoa.
Lưu Hương Giang đăng ảnh mới, diện mạo trẻ trung, cá tính cùng gương mặt được cho là khác lạ khiến nhiều người suýt không nhận ra giọng ca 8X.
Petra – “thành phố hoa hồng” được tạc vào đá ở Jordan – là một trong những kỳ quan khảo cổ nổi tiếng nhất, phản ánh sự thịnh vượng của người Nabataean cổ đại.
Với vẻ ngoài khác lạ và tập tính ăn xác đặc biệt, kền kền vua (Sarcoramphus papa) là một trong những loài chim ăn xác chết kỳ lạ và ấn tượng nhất quả đất.
Lưu Hương Giang đăng ảnh mới, diện mạo trẻ trung, cá tính cùng gương mặt được cho là khác lạ khiến nhiều người suýt không nhận ra giọng ca 8X.
Tam Cốc mùa hoa súng rực hồng, mặt nước và núi đá tạo nên khung cảnh bình yên cuốn hút du khách.
Chỉ trong vài giờ, vốn hóa Nvidia bốc hơi 100 tỷ USD khi Google tung TPU rẻ hơn GPU.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/11, Cự Giải may mắn đến cửa, tài lộc sáng sủa, hãy tận dụng. Ma Kết quý nhân giúp đỡ, đừng căng thẳng.
Sau khi hạ sinh con đầu lòng, TikToker Ly Phạm (SN 2001) mới đây khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất hiện với thân hình mảnh mai trong loạt ảnh mới.
Không còn cảnh xếp hàng dài, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội đìu hiu trong ngày Black Friday dù giảm sâu tới 80%.
Hyundai Tucson 2027 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng loạt ảnh dựng kỹ thuật số mới nhất được thực hiện bởi AutoYa đã hé lộ diện mạo mẫu SUV mới này.
Trước khi xảy ra hỏa hoạn, các căn hộ trong khu chung cư Wang Fuk Court có diện tích nhỏ, giá dao động từ 10-20 tỷ đồng/căn.
Catalina Duque - đại diện Colombia xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2025 tại Nhật Bản. Cô cao 1m80, có gương mặt thu hút.
Nhà thiết kế Singapore tạo đôi giày Nike Air Max 90 tích hợp máy SNES, vừa đi vừa chơi game.
Bánh nghệ Hưng Yên với sắc vàng rực, vỏ mềm dẻo, nhân béo ngậy là món quà quê dân dã, thơm ngon, níu chân du khách mỗi lần ghé thăm.
Chỉ duy nhất một tấm ảnh cosplay thành Tatsumaki, Senyamiku đã gieo vào lòng người hâm mộ nỗi vấn vương bởi màn biến hình quá xuất sắc.
Trong 15 ngày tiết Tiểu Tuyết, 3 con giáp này sẽ gặp được quý nhân phù trợ, có nguồn thu bất ngờ khiến túi tiền rủng rỉnh.
Sau khi chiếm được Pokrovsk, Nga quyết tâm chiếm Konstantinovka và hai thành phố song sinh Kramatorsk-Slavyansk vì các lý do an ninh đặc biệt.
Ở hậu trường chung kết Miss International 2025, Kiều Duy nhận được sự động viên của Thanh Thủy. Sau chung kết, Kiều Duy gửi lời xin lỗi đến khán giả.
Những câu chuyện lịch sử, truyền thuyết và kiến trúc độc đáo của chùa Bà Thiên Hậu khiến nơi này trở thành một trong những địa điểm tâm linh hấp dẫn nhất TP HCM
Một người dân ở Phú Thọ đã phát hiện rắn hổ mang chúa nặng 7 kg trong vườn nhà. Đây loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Rừng rêu Tà Dê Đơ ở Nậm Nghẹp khiến du khách mê mẩn với cây cổ thụ phủ rêu, sương mù lãng đãng và không gian huyền bí như cổ tích.