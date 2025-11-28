Hà Nội

Kho tri thức

Nhẫn vàng trong mộ 2.000 năm hé lộ nghi lễ hỏa táng xa hoa

Trong cuộc khai quật tại một thị trấn nhỏ ở Pháp, các nhà khảo cổ tìm thấy một chiếc nhẫn vàng 2.000 năm tuổi trong ngôi mộ hé lộ nghi lễ hỏa táng xa hoa.

Các nhà khảo cổ học ở Pháp đã khai quật một ngôi mộ hỏa táng thời La Mã có nhiều đồ tùy táng giá trị bao gồm tiền xu bằng bạc, đồ trang sức bằng vàng và một chiếc nhẫn có khắc chữ có thể là họ của người đã khuất. Ảnh: Frédéric Prodeo/INRAP.
Các nhà khảo cổ học ở Pháp đã khai quật một ngôi mộ hỏa táng thời La Mã có nhiều đồ tùy táng giá trị bao gồm tiền xu bằng bạc, đồ trang sức bằng vàng và một chiếc nhẫn có khắc chữ có thể là họ của người đã khuất. Ảnh: Frédéric Prodeo/INRAP.
Theo các chuyên gia, ngôi mộ trên bất ngờ được phát hiện trong quá trình khai quật một khu định cư thời Trung cổ ở Lamonzie-Saint-Martin - một thị trấn nhỏ ở Tây Nam nước Pháp. Khi khai quật bên dưới các silo chứa đồ thời Trung cổ, các nhà khảo cổ học phát hiện một ngôi mộ "bất thường". Ảnh: Frédéric Prodeo/INRAP.
Theo các chuyên gia, ngôi mộ trên bất ngờ được phát hiện trong quá trình khai quật một khu định cư thời Trung cổ ở Lamonzie-Saint-Martin - một thị trấn nhỏ ở Tây Nam nước Pháp. Khi khai quật bên dưới các silo chứa đồ thời Trung cổ, các nhà khảo cổ học phát hiện một ngôi mộ "bất thường". Ảnh: Frédéric Prodeo/INRAP.
Việc khai quật ngôi mộ cho thấy đây là một "bustum" - một hình thức tang lễ thời La Mã. Theo đó, thi hài người chết được hỏa táng trực tiếp trên mộ và sau đó được chôn cất ngay lập tức. Ngôi mộ có hình chữ nhật với kích thước 2,2 x 1,05m và người chết được chôn cất cùng với nhiều đồ tùy táng. Ảnh: Ancient-origins.
Việc khai quật ngôi mộ cho thấy đây là một "bustum" - một hình thức tang lễ thời La Mã. Theo đó, thi hài người chết được hỏa táng trực tiếp trên mộ và sau đó được chôn cất ngay lập tức. Ngôi mộ có hình chữ nhật với kích thước 2,2 x 1,05m và người chết được chôn cất cùng với nhiều đồ tùy táng. Ảnh: Ancient-origins.
Ở một góc của ngôi mộ, các nhà khảo cổ tìm thấy một cốc gốm và một lọ thủy tinh trong suốt. Họ cũng phát hiện 10 đồng tiền bạc và đồng cùng với những tấm vàng nhỏ có thể đã được dùng để trang trí một chiếc ví hoặc hộp đựng tiền xu. Ảnh: Patrick Ernaux/Inrap.
Ở một góc của ngôi mộ, các nhà khảo cổ tìm thấy một cốc gốm và một lọ thủy tinh trong suốt. Họ cũng phát hiện 10 đồng tiền bạc và đồng cùng với những tấm vàng nhỏ có thể đã được dùng để trang trí một chiếc ví hoặc hộp đựng tiền xu. Ảnh: Patrick Ernaux/Inrap.
Các chuyên gia còn tìm thấy một loạt tinh thể hình thoi cũng được phát hiện, có khả năng là tàn tích của một phụ kiện da đính đá quý đã phân hủy cũng như một vật bằng sắt dài bị ăn mòn, có thể là một phần của hàm thiếc ngựa, được gắn vào dây cương. Ảnh: Frédéric Prodeo/Inrap.
Các chuyên gia còn tìm thấy một loạt tinh thể hình thoi cũng được phát hiện, có khả năng là tàn tích của một phụ kiện da đính đá quý đã phân hủy cũng như một vật bằng sắt dài bị ăn mòn, có thể là một phần của hàm thiếc ngựa, được gắn vào dây cương. Ảnh: Frédéric Prodeo/Inrap.
Phong cách chôn cất, đồ gốm và tiền cổ cho thấy bức tượng bán thân được tìm thấy trong mộ cổ có niên đại vào khoảng giữa thế 1 - 3. Ảnh: Inrap.
Phong cách chôn cất, đồ gốm và tiền cổ cho thấy bức tượng bán thân được tìm thấy trong mộ cổ có niên đại vào khoảng giữa thế 1 - 3. Ảnh: Inrap.
Ngoài ra, các chuyên gia còn tìm thấy gần 20 hiện vật bằng vàng trong ngôi mộ. Hai trong số các hiện vật này có thể chứa đựng manh mối về chủ nhân của ngôi mộ. Ảnh: Frédéric Prodeo/Inrap.
Ngoài ra, các chuyên gia còn tìm thấy gần 20 hiện vật bằng vàng trong ngôi mộ. Hai trong số các hiện vật này có thể chứa đựng manh mối về chủ nhân của ngôi mộ. Ảnh: Frédéric Prodeo/Inrap.
Một "bulla" đã được tìm thấy trong ngôi mộ. Đây có thể là một loại bùa hộ mệnh đặc biệt được trao cho bé trai ở La Mã thời cổ đại 9 ngày sau khi chào đời. Đứa trẻ sẽ đeo "bulla"cho đến khi trưởng thành với tư cách công dân La Mã vào khoảng 16 tuổi. Ảnh: Patrick Ernaux/Inrap.
Một "bulla" đã được tìm thấy trong ngôi mộ. Đây có thể là một loại bùa hộ mệnh đặc biệt được trao cho bé trai ở La Mã thời cổ đại 9 ngày sau khi chào đời. Đứa trẻ sẽ đeo "bulla"cho đến khi trưởng thành với tư cách công dân La Mã vào khoảng 16 tuổi. Ảnh: Patrick Ernaux/Inrap.
Hiện vật đáng chú ý khác là một chiếc nhẫn vàng đã bị biến dạng do nhiệt độ của quá trình hỏa táng, dường như trùng khớp với một mảnh pha lê đá nhỏ được khắc chữ gọi là intaglio. Chữ khắc Hy Lạp trên intaglio là ΑΛΛΑΛΛΗ (Allallé), có thể là họ của người đã khuất. Ảnh: arkeonews.
Hiện vật đáng chú ý khác là một chiếc nhẫn vàng đã bị biến dạng do nhiệt độ của quá trình hỏa táng, dường như trùng khớp với một mảnh pha lê đá nhỏ được khắc chữ gọi là intaglio. Chữ khắc Hy Lạp trên intaglio là ΑΛΛΑΛΛΗ (Allallé), có thể là họ của người đã khuất. Ảnh: arkeonews.
Hiện các chuyên gia đang nghiên cứu phần hài cốt tìm thấy trong mộ cổ để xác định giới tính và độ tuổi của người đã khuất cũng như những bí ẩn về tập tục hỏa táng của người xưa. Ảnh: Anne Viero, Inrap.
Hiện các chuyên gia đang nghiên cứu phần hài cốt tìm thấy trong mộ cổ để xác định giới tính và độ tuổi của người đã khuất cũng như những bí ẩn về tập tục hỏa táng của người xưa. Ảnh: Anne Viero, Inrap.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
