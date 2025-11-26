Hà Nội

Tượng đại bàng 2.000 năm lộ diện nguyên vẹn, hé mở bí ẩn cổ đại

Kho tri thức

Tượng đại bàng 2.000 năm lộ diện nguyên vẹn, hé mở bí ẩn cổ đại

Hai bức tượng đại bàng bằng đá cẩm thạch bất ngờ được khai quật trong tình trạng nguyên vẹn hiếm thấy, đặt ra nhiều câu hỏi lớn cho giới khảo cổ

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình khai quật tại tàn tích quảng trường bên cạnh ngôi đền thời kỳ Hy Lạp cổ đại ở Kınık Mound, gần làng Yeşilyurt thuộc quận Altunhisar của Niğde, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Dokuz Eylül Burak Yolaçan bất ngờ tìm thấy hai cổ vật lạ. Ảnh: @Đại học Dokuz Eylül Burak Yolaçan.
Đó là hai bức tượng đại bàng làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. Ước tính, hai tượng đại bàng này có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Dokuz Eylül Burak Yolaçan.
Trong hai bức tượng đại bàng này, thì một tượng đã bị vỡ phần cánh, và một tượng còn lại thì nguyên vẹn. Ảnh: @Đại học Dokuz Eylül Burak Yolaçan.
Hai bức tượng đại bàng cao khoảng 70 cm, được khắc họa với tư thế đứng với móng vuốt trên một con dê hoang. Ảnh: @Đại học Dokuz Eylül Burak Yolaçan.
Chi tiết con dê hoang khiến các chuyên gia vẫn chưa thể hiểu hết được ý nghĩa thực sự của nó. Ảnh: @Đại học Dokuz Eylül Burak Yolaçan.
Hai bức tượng đại bàng có cánh gập lại, đầu hơi nghiêng sang phải. Ảnh: @Đại học Dokuz Eylül Burak Yolaçan.
Có thể nói rằng, đây là những bức tượng liên quan đến văn hóa thần Zeus và việc thờ cúng thần Zeus. Ảnh: @Đại học Dokuz Eylül Burak Yolaçan.
Chúng hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Niğde sau khi được trùng tu, phục hồi hoàn toàn. Ảnh: @Đại học Dokuz Eylül Burak Yolaçan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
