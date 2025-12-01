Hà Nội

Kho tri thức

Soi cận viên ngọc thời Trung cổ, lai lịch chủ nhân gây sốc

Viên ngọc của một công tước Thời Trung cổ được khai quật từ hào nước, mang đến cái nhìn sâu sắc mới mẻ về văn hóa quý tộc thời Trung cổ và lối sống xa xỉ.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Về lịch sử, Lâu đài Kolno ban đầu được sử dụng làm trạm giao lưu gặp gỡ của giới công tước trên biên giới Thời Trung Cổ giữa hai công quốc Opole và Brzeg. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Về lịch sử, Lâu đài Kolno ban đầu được sử dụng làm trạm giao lưu gặp gỡ của giới công tước trên biên giới Thời Trung Cổ giữa hai công quốc Opole và Brzeg. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Chủ sở hữu đầu tiên được ghi chép lại, Công tước Bolesław III xứ Brzeg, và những cư dân quý tộc sau này hẳn đã từng tiếp đón các vị khách cấp cao ngay chính tại lâu đài này. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Chủ sở hữu đầu tiên được ghi chép lại, Công tước Bolesław III xứ Brzeg, và những cư dân quý tộc sau này hẳn đã từng tiếp đón các vị khách cấp cao ngay chính tại lâu đài này. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Từ hào nước của Lâu đài Kolno ở Ba Lan, các chuyên gia đến từ trường Đại học Wrocław bất ngờ tìm thấy một cổ vật quý giá. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Từ hào nước của Lâu đài Kolno ở Ba Lan, các chuyên gia đến từ trường Đại học Wrocław bất ngờ tìm thấy một cổ vật quý giá. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Đó là một viên ngọc thạch anh tím có đế mạ bạc tinh xảo. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Đó là một viên ngọc thạch anh tím có đế mạ bạc tinh xảo. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, viên ngọc thạch anh tím này có niên đại khoảng đầu thế kỷ 14 đến giữa thế kỷ 15 Sau Công Nguyên, thuộc Thời Trung Cổ. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, viên ngọc thạch anh tím này có niên đại khoảng đầu thế kỷ 14 đến giữa thế kỷ 15 Sau Công Nguyên, thuộc Thời Trung Cổ. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Chất lượng của viên ngọc phản ánh môi trường thượng lưu này: đó là một viên ngọc thạch anh tím cabochon được đặt trong đế bạc hình nón. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Chất lượng của viên ngọc phản ánh môi trường thượng lưu này: đó là một viên ngọc thạch anh tím cabochon được đặt trong đế bạc hình nón. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Viên ngọc được bao quanh bởi một họa tiết vầng hào quang tinh xảo. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Viên ngọc được bao quanh bởi một họa tiết vầng hào quang tinh xảo. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Kiểm tra bằng kính hiển vi cũng phát hiện dấu vết hàn chì và một chiếc ghim bạc ở mặt sau, bằng chứng cho thấy viên ngọc này ban đầu được gắn vào một cấu trúc trang trí lớn hơn, có thể là một chiếc trâm cài sang trọng mà một vị công tước nào đó đã đeo. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Kiểm tra bằng kính hiển vi cũng phát hiện dấu vết hàn chì và một chiếc ghim bạc ở mặt sau, bằng chứng cho thấy viên ngọc này ban đầu được gắn vào một cấu trúc trang trí lớn hơn, có thể là một chiếc trâm cài sang trọng mà một vị công tước nào đó đã đeo. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo arkeonews)
#viên ngọc #công tước #Thời Trung Cổ #trang sức #đá thạch anh

