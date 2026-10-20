Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tấn công bằng máy không người lái ở Sudan, nhiều dân thường thương vong

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tiến hành ở Sudan đã khiến 41 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Emergency Lawyers, một tổ chức theo dõi cuộc xung đột ở Sudan, cho biết cuộc tấn công của RSF nhằm vào một nhóm người dân sơ tán diễn ra tại khu vực Abu Shandi, bang Blue Nile, hôm 16/10, khiến 41 nạn nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

"Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 8 trẻ em và nhiều phụ nữ", Emergency Lawyers thông tin.

Người phát ngôn của RSF chưa trả lời yêu cầu bình luận.

apsudan.png
Một khu lều trại cho người dân sơ tán ở Al Dabbah, Sudan, trong bức ảnh chụp hồi 11/2025. Ảnh: AP/Marwan Ali.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công chết người này.

"Việc lên án những vụ tấn công này là điều cần thiết, đồng thời phải có biện pháp trừng phạt đối với hành động coi thường trắng trợn luật nhân đạo quốc tế. Mỗi ngày trôi qua trong cuộc chiến này, thế giới ngày càng chứng kiến thêm sự đau khổ của người dân Sudan", Denise Brown, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Sudan, cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc xung đột ở Sudan bắt đầu từ tháng 4/2023 khi căng thẳng giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF bùng phát thành giao tranh công khai ở thủ đô Khartoum và lan rộng khắp cả nước.

Theo tổ chức giám sát xung đột ACLED, ít nhất 59.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Sudan, trong khi hơn 12,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khắc phục hậu quả thảm họa lở đất ở Sudan hồi tháng 9/2025

Nguồn video: VTV
#Tấn công bằng máy không người lái ở Sudan #tấn công ở Sudan #Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) #xung đột ở Sudan #Sudan

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Đụng độ ở Sudan, hàng chục người thiệt mạng

Các cuộc đụng độ ở miền nam Sudan đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Đụng độ ở Sudan, hàng chục người thiệt mạng

AP đưa tin, Mạng lưới Bác sĩ Sudan, tổ chức theo dõi bạo lực trong suốt cuộc chiến ở Sudan, cho biết nhóm phiến quân SPLM-N đã tiến hành một cuộc tấn công tại các khu vực Debi và Luweri thuộc thị trấn Kauda ở Nam Kordofan hôm 3/9.

Vụ tấn công hôm 3/9 là một phần của các cuộc đụng độ nổ ra giữa SPLM-N và bộ tộc Otoro, một nhóm thiểu số ở vùng núi Nuba thuộc Nam Kordofan.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thách thức với UAE trong cuộc xung đột ở Trung Đông

Dù Mỹ và Israel là những bên khởi đầu cuộc chiến với Iran, UAE cũng bị cuốn sâu vào vòng xoáy của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong nhiều thập kỷ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tự quảng bá là một "thiên đường" cho hoạt động kinh doanh quốc tế giữa một Trung Đông đầy biến động và bất ổn. Tuy nhiên, làn sóng bất ổn đó giờ đây đã tràn vào quốc gia này, thử thách mô hình kinh tế của UAE chưa từng có tiền lệ.

UAE chịu ảnh hưởng vì xung đột Mỹ - Iran

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Quốc gia 'mắc kẹt giữa hai làn đạn' trong cuộc xung đột Trung Đông

Iraq, vốn tránh được hai năm bất ổn khu vực, đang đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện khi xung đột ở Trung Đông tiếp diễn.

Iraq đang "mắc kẹt giữa hai làn đạn" trong cuộc xung đột tại Trung Đông khi đối mặt các cuộc tấn công từ cả hai bên, khiến quốc gia vốn đã tránh được hai năm bất ổn khu vực này đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện.

Tình hình ngày càng tuyệt vọng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới