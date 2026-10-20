Tấn công bằng máy không người lái ở Sudan, nhiều dân thường thương vong

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tiến hành ở Sudan đã khiến 41 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ Emergency Lawyers, một tổ chức theo dõi cuộc xung đột ở Sudan, cho biết cuộc tấn công của RSF nhằm vào một nhóm người dân sơ tán diễn ra tại khu vực Abu Shandi, bang Blue Nile, hôm 16/10, khiến 41 nạn nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

"Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 8 trẻ em và nhiều phụ nữ", Emergency Lawyers thông tin.

Người phát ngôn của RSF chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Một khu lều trại cho người dân sơ tán ở Al Dabbah, Sudan, trong bức ảnh chụp hồi 11/2025. Ảnh: AP/Marwan Ali.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công chết người này.

"Việc lên án những vụ tấn công này là điều cần thiết, đồng thời phải có biện pháp trừng phạt đối với hành động coi thường trắng trợn luật nhân đạo quốc tế. Mỗi ngày trôi qua trong cuộc chiến này, thế giới ngày càng chứng kiến thêm sự đau khổ của người dân Sudan", Denise Brown, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Sudan, cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc xung đột ở Sudan bắt đầu từ tháng 4/2023 khi căng thẳng giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF bùng phát thành giao tranh công khai ở thủ đô Khartoum và lan rộng khắp cả nước.

Theo tổ chức giám sát xung đột ACLED, ít nhất 59.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Sudan, trong khi hơn 12,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

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