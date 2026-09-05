Đụng độ ở Sudan, hàng chục người thiệt mạng

Các cuộc đụng độ ở miền nam Sudan đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

AP đưa tin, Mạng lưới Bác sĩ Sudan, tổ chức theo dõi bạo lực trong suốt cuộc chiến ở Sudan, cho biết nhóm phiến quân SPLM-N đã tiến hành một cuộc tấn công tại các khu vực Debi và Luweri thuộc thị trấn Kauda ở Nam Kordofan hôm 3/9.

Vụ tấn công hôm 3/9 là một phần của các cuộc đụng độ nổ ra giữa SPLM-N và bộ tộc Otoro, một nhóm thiểu số ở vùng núi Nuba thuộc Nam Kordofan.

Lãnh đạo SPLM-N Abdel Aziz al-Hilu đã liên kết các chiến binh của mình với Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RAF) - lực lượng đã giao tranh với quân đội Sudan từ năm 2023.

Một khu lều trại El-Afadh cho người dân di tản ở Al Dabbah, phía Bắc Sudan, ngày 13/11/2025. Ảnh tư liệu: AP/Marwan Ali.

Các cuộc đụng độ mới nhất đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, ở miền Nam Sudan.

Giao tranh diễn ra bất chấp sáng kiến ​​ngừng bắn do Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RAF) ủng hộ hồi tháng trước.

Theo Mạng lưới Bác sĩ Sudan, các cuộc tấn công của lực lượng al-Hilu “cấu thành hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận, nối lại các hành động thù địch và nhắm mục tiêu vào thường dân”.

Theo phân tích của Armed Conflict Location & Event Data (một tổ chức nghiên cứu) tuần trước, Al-Hilu đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và lực lượng của ông này đã tấn công 10 ngôi làng ở Otoro, khiến hàng trăm thường dân phải di tản từ ngày 20 đến 26/8. Tổ chức này cũng cho biết thêm rằng SPLM-N đã tuyên bố trong một video rằng họ đã kiểm soát được Kauda.

Ali Mahmoud Ali, chuyên gia phân tích về Sudan của tổ chức, cho biết các cuộc đụng độ gần đây có nguy cơ lôi kéo thêm các bộ tộc Nuba vào cuộc xung đột và có thể làm gia tăng sự chia rẽ trên khắp Nam Kordofan, nơi các cộng đồng đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo vốn đã rất tồi tệ.

Tổ chức này cho biết họ đã ghi nhận ít nhất 158 ​​người thiệt mạng kể từ khi bạo lực bùng phát vào tháng 3/2026 do tranh chấp đất đai.

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