Tắm ngay sau khi đi nắng, thói quen nguy hiểm dễ gây đột quỵ

Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về để “giải nhiệt” tưởng chừng vô hại nhưng lại là tác nhân hàng đầu dẫn đến những ca đột quỵ não nghiêm trọng.

Thúy Nga

Những ca bệnh “sốc nhiệt” từ phòng tắm

Thực tế tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch chỉ vì thói quen tắm ngay sau khi hoạt động ngoài trời nắng.

Theo BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, nắng nóng cực đoan là mối nguy hiểm đặc biệt với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền tim mạch, huyết áp, tiểu đường, đặc biệt là người từng có tiền sử đột quỵ.

BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ thăm khám cho người bệnh điều trị tại Trung tâm - Ảnh BVCC

Vì sao tắm ngay sau khi đi nắng lại cực kỳ nguy hiểm?

Theo bác sĩ, có hai cơ chế chính khiến cơ thể “gục ngã” khi thay đổi nhiệt độ đột ngột:

Huyết áp tăng vọt do “phản xạ sốc lạnh”: Khi cơ thể đang ở nhiệt độ cao, các mạch máu ngoại vi giãn ra để thải nhiệt. Việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh kích thích hệ thần kinh giao cảm, khiến mạch máu co lại tức thì để giữ nhiệt. Điều này làm tăng áp lực lên thành mạch, khiến huyết áp tăng vọt - có thể dẫn tới chảy máu não hoặc nhồi máu não.

Máu cô đặc, dễ tạo cục máu đông do mất nước: Nắng nóng khiến cơ thể mất nước và điện giải nhanh qua mồ hôi. Tình trạng này làm tăng độ nhớt của máu, giảm thể tích tuần hoàn. Khi máu trở nên “đặc” và lưu thông chậm, kết hợp với nhịp tim thay đổi, các cục máu đông rất dễ hình thành, gây tắc mạch não ngay sau đó.

Nhận diện sớm dấu hiệu “vàng” của đột quỵ

Trong thời tiết nắng nóng, nếu xuất hiện các triệu chứng sau, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay theo quy tắc FAST:

F (Face): Méo miệng

A (Arm): Yếu hoặc liệt một bên tay/chân

S (Speech): Nói ngọng, nói khó, không hiểu lời người khác.

T (Time): Gọi cấp cứu 115 ngay lập tức - mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác với các dấu hiệu sốc nhiệt như: Thân nhiệt trên 40°C, da nóng khô, lú lẫn, mất phương hướng hoặc co giật.

5 nguyên tắc “vàng” để tắm an toàn trong mùa nóng

Để tận hưởng kỳ nghỉ lễ an toàn, BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo:

Khoảng nghỉ 20-30 phút: Không tắm ngay sau khi đi nắng, cần nghỉ ở nơi thoáng mát để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên.

Làm quen với nước: Lau người bằng khăn ẩm hoặc rửa chân tay trước khi tắm.

Uống đủ nước: Ưu tiên nước lọc, nước điện giải, hạn chế rượu bia, cà phê.

Tránh nắng giờ cao điểm: Hạn chế ra ngoài từ 10h đến 16h.

Tuân thủ điều trị: Người có bệnh nền cần theo dõi huyết áp, dùng thuốc đúng chỉ định.

“Đột quỵ không chừa một ai, kể cả người trẻ nếu chủ quan với thói quen sinh hoạt. Hãy để kỳ nghỉ lễ là thời gian tái tạo năng lượng, không phải đối mặt với những biến cố sức khỏe đáng tiếc”, BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Sống Khỏe

Tắc mạch não giữa, thanh niên 33 tuổi nguy kịch vì đột quỵ

Khi xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ, người dân cần đưa người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt,, mỗi phút trôi qua khiến hàng triệu tế bào não bị tổn thương.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa kịp thời can thiệp mạch não cứu sống một bệnh nhân nam 33 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não do tắc động mạch não giữa trái, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch, từng bước hồi phục vận động.

Bệnh nhân Nguyễn V. A (33 tuổi) nhập viện trong tình trạng thất ngôn, suy giảm ý thức, liệt nửa người phải. Theo người nhà, khoảng 19h tối, bệnh nhân xuất hiện khó cử động tay, sau đó đi ngủ. Đến khoảng 5h30 sáng hôm sau, đồng nghiệp gọi nhưng bệnh nhân không trả lời, nên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Sống Khỏe

Sa sút trí tuệ sau đột quỵ, hệ lụy cần được quan tâm đúng mức

Phòng ngừa sa sút trí tuệ sau đột quỵ cần bắt đầu từ việc phòng ngừa đột quỵ ngay từ đầu và hạn chế tái phát.

Sa sút trí tuệ sau đột quỵ (còn gọi là sa sút trí tuệ mạch máu) là một trong những biến chứng thường gặp nhưng lại dễ bị bỏ qua trong quá trình điều trị và chăm sóc người bệnh. Không chỉ ảnh hưởng đến trí nhớ và nhận thức, tình trạng này còn làm suy giảm khả năng sinh hoạt độc lập, tạo gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội.

Tổn thương não – nguyên nhân cốt lõi của suy giảm nhận thức

Sống Khỏe

Cảnh báo nguy hiểm từ thói quen tắm bồn sai cách

Tắm bồn nóng dễ gây ra biến cố tim mạch, đột quỵ, mất nước. Hướng dẫn an toàn để duy trì thói quen này một cách hợp lý và bảo vệ sức khỏe.

Nhiều người cho rằng tắm bồn là cách thư giãn hiệu quả. Tuy nhiên, thói quen tưởng an toàn này lại gây ra nhiều rủi ro sức khỏe, đặc biệt đối với người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch.

Tắm bồn nước nóng có thể mang lại cảm giác thư giãn, nhưng đồng thời cũng làm tăng gánh nặng cho tim và tăng huyết áp đột ngột. Ảnh: Shutterstock.
