Tắc mạch não giữa, thanh niên 33 tuổi nguy kịch vì đột quỵ

Khi xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ, người dân cần đưa người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt,, mỗi phút trôi qua khiến hàng triệu tế bào não bị tổn thương.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa kịp thời can thiệp mạch não cứu sống một bệnh nhân nam 33 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não do tắc động mạch não giữa trái, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch, từng bước hồi phục vận động.

Bệnh nhân Nguyễn V. A (33 tuổi) nhập viện trong tình trạng thất ngôn, suy giảm ý thức, liệt nửa người phải. Theo người nhà, khoảng 19h tối, bệnh nhân xuất hiện khó cử động tay, sau đó đi ngủ. Đến khoảng 5h30 sáng hôm sau, đồng nghiệp gọi nhưng bệnh nhân không trả lời, nên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh chậm, thất ngôn, liệt hoàn toàn nửa người phải, sức cơ tay chân phải 0/5, thang điểm đột quỵ NIHSS: 12 điểm, huyết áp 140/80 mmHg.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chụp MRI sọ não, kết quả cho thấy tắc động mạch cảnh trong – não trước – não giữa bên trái, đặc biệt tắc động mạch não trước đoạn A2 phải, gây nhồi máu não ổ bán cầu trái.

phim-mri-truoc-can-thiep.png
Phim MRI trước can thiệp.

Các bác sĩ chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não do tắc động mạch lớn và nhanh chóng chỉ định chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), can thiệp nội mạch tái thông mạch não.

dot-quy-nao-1.jpg
Ê- kíp thực hiện chụp và can thiệp cho bệnh nhân.

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê- kíp thực hiện chụp và can thiệp cho bệnh nhân.

Kết quả chụp DSA xác định tắc động mạch não giữa trái đoạn M1 do hẹp nặng. Kíp can thiệp đã tiến hành nong bóng tái thông mạch máu, khôi phục dòng chảy lên não thành công.

dot-quy-nao-2.png
Hình ảnh: DSA trong can thiệp hẹp nặng M1
dot-quy-nao-3.png
Hình ảnh: Chụp DSA trước can thiệp thấy tắc M1 trái
dot-quy-nao-4.png
Hình ảnh: DSA sau can thiệp tái thông TICI 3
dot-quy-nao-5.png
Phim MRI sau 1 ngày can thiệp.

Ê-Kíp can thiệp do Th.S.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh VLTL-PHCN, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp thực hiện. Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định, tỉnh táo hơn, cải thiện vận động, sức cơ chân phải đạt 3/5, huyết áp 110/70 mmHg và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

dot-quy-nao-6.jpg
Bệnh nhân sau phẫu thuật chấn thương sọ não đã qua cơn nguy kịch - Ảnh BVCC

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh cho biết, đột quỵ não có thể xảy ra ở cả người trẻ tuổi và tiến triển rất nhanh. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp mạch não kịp thời đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống người bệnh và hạn chế di chứng.

Các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ cần lưu ý gồm: Méo miệng; Yếu hoặc liệt tay chân một bên cơ thể; Nói khó, nói ngọng hoặc không nói được; Đau đầu dữ dội, chóng mặt, rối loạn ý thức.

“Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, người dân cần đưa người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt, bởi “thời gian là não”, mỗi phút trôi qua có thể khiến hàng triệu tế bào não bị tổn thương”, ThS.BS Mạnh khuyến cáo.

Sống Khỏe

Sa sút trí tuệ sau đột quỵ, hệ lụy cần được quan tâm đúng mức

Phòng ngừa sa sút trí tuệ sau đột quỵ cần bắt đầu từ việc phòng ngừa đột quỵ ngay từ đầu và hạn chế tái phát.

Sa sút trí tuệ sau đột quỵ (còn gọi là sa sút trí tuệ mạch máu) là một trong những biến chứng thường gặp nhưng lại dễ bị bỏ qua trong quá trình điều trị và chăm sóc người bệnh. Không chỉ ảnh hưởng đến trí nhớ và nhận thức, tình trạng này còn làm suy giảm khả năng sinh hoạt độc lập, tạo gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội.

Tổn thương não – nguyên nhân cốt lõi của suy giảm nhận thức

Sống Khỏe

Cảnh báo nguy hiểm từ thói quen tắm bồn sai cách

Tắm bồn nóng dễ gây ra biến cố tim mạch, đột quỵ, mất nước. Hướng dẫn an toàn để duy trì thói quen này một cách hợp lý và bảo vệ sức khỏe.

Nhiều người cho rằng tắm bồn là cách thư giãn hiệu quả. Tuy nhiên, thói quen tưởng an toàn này lại gây ra nhiều rủi ro sức khỏe, đặc biệt đối với người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch.

Tắm bồn nước nóng có thể mang lại cảm giác thư giãn, nhưng đồng thời cũng làm tăng gánh nặng cho tim và tăng huyết áp đột ngột. Ảnh: Shutterstock.
Sống Khỏe

Phẫu thuật bệnh lý Moyamoya ngăn ngừa đột quỵ tái phát ở trẻ

Phẫu thuật bắc cầu mạch máu não giúp phòng ngừa đột quỵ, bảo vệ não cho trẻ bị Moyamoya do biến chứng sau điều trị u sọ hầu tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tổn thương mạch máu Moyamoya sau xạ trị u sọ hầu

ThS.BS Nguyễn Ngọc Pi Doanh – khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 và ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhi T.K. (sinh năm 2018, ngụ tỉnh Khánh Hòa), được chẩn đoán mắc bệnh Moyamoya.

