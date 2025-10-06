Hà Nội

Xã hội

Tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Đối tượng bị bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Ngày 6/10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, trú xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian diễn ra lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 tại xã Phù Mỹ Đông, Phụng đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Phụng Võ” phát trực tiếp 6 đoạn video quay cảnh người dân tập trung đông tại khu vực.

bat-giam.jpg
Võ Thị Phụng ( phải) tại buổi làm việc với cơ quan CA. Ảnh: ĐVCC

Trong các video này, Phụng đưa thông tin sai sự thật, có hành vi la ó, hò hét, kích động, gây mất an ninh trật tự; đồng thời xuyên tạc, bịa đặt về Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1

Việc đối tượng phát trực tiếp 6 đoạn video khiến các nội dung này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp, chính quyền địa phương, tác động tiêu cực đến chính sách phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

Hành vi của Phụng vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, ứng xử trên không gian mạng, phương hại đến trật tự, an toàn xã hội. Tại cơ quan Công an, đối tượng Phụng thừa nhận hành vi vi phạm, bày tỏ sự ăn năn của mình.

Trước đó, ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Phụng.

