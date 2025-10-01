Hà Nội

Du lịch

Tạm dừng mọi hoạt động leo núi ở Núi Bà Đen, du khách lưu ý

Từ 1/10/2025, núi Bà Đen tạm dừng các hoạt động leo núi và dã ngoại tại khu rừng Văn hóa-Lịch sử, du khách cần lưu ý để đảm bảo an toàn.

Vân Giang (Tổng hợp)

Dẫn nguồn từ báo Vietnamplus, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, vừa thông báo tạm ngừng các hoạt động leo núi, dã ngoại tại Khu rừng Văn hóa-Lịch sử núi Bà từ ngày 1/10/2025 cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trước nguy cơ sạt lở đất, đá lăn và đường trơn trượt trong mùa mưa bão.

9f90844c5eaed4f08dbf.jpg
Ảnh Triều Potorapy

Theo ông Trần Thái Nam, Trưởng Ban Quản lý, thời gian qua, nhiều trường hợp tai nạn do té ngã, lạc đường… đã xảy ra, gây tổn thất về sức khỏe, tinh thần cho người leo núi, đồng thời gây khó khăn lớn cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Vụ việc gần nhất xảy ra vào ngày 28/9, khi lực lượng cứu nạn, cứu hộ phải nỗ lực nhiều giờ để đưa người gặp nạn từ các cung đường lên xuống núi an toàn.

Ông Nam khuyến cáo người dân và du khách nghiêm túc chấp hành các hướng dẫn an toàn, đồng thời nhấn mạnh Ban Quản lý phối hợp với cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, tuyến đường bộ dẫn lên chùa Bà Linh Sơn Thánh Mẫu và Điện Bà Linh Sơn Thánh Mẫu vẫn hoạt động bình thường, du khách có thể tham quan và chiêm bái mà không bị gián đoạn.

nui-ba-den.jpg
Ảnh Nguyễn Minh Tú

Núi Bà Đen, được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ” với độ cao 986 m, là điểm đến nổi bật nhất Tây Ninh nhờ cảnh quan hùng vĩ và giá trị tâm linh đặc sắc. Những năm gần đây, núi Bà Đen thu hút đông đảo du khách yêu thích trải nghiệm leo núi, khám phá các cung đường bộ, rèn luyện sức khỏe và lưu lại những khoảnh khắc check-in đáng nhớ.

Việc tạm dừng leo núi trong mùa mưa là cần thiết để bảo đảm an toàn, giúp hành trình tham quan trên núi Bà Đen luôn trọn vẹn và ý nghĩa. Trong thời gian này, du khách có thể lựa chọn tuyến cáp treo để tham quan, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên và chiêm bái các công trình nổi bật như:

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, cao 72 m, nặng 170 tấn đồng đỏ, được ghi nhận là tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á.

Tượng Phật Di Lặc, cao 36 m, nặng 5.112 tấn, được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch, điểm nhấn ấn tượng trên đỉnh núi.

Việc tuân thủ khuyến cáo an toàn không chỉ giúp du khách bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần giữ gìn cảnh quan và trải nghiệm văn hóa, tâm linh tại núi Bà Đen luôn an toàn, trọn vẹn.

Bài liên quan

Du lịch

Trekking từ Bắc tới Nam hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ Việt Nam

Từ Bắc vào Nam, những ngọn núi Việt Nam mở ra hành trình trekking đầy thử thách, nơi du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ và bầu không khí trong lành.

Trong nhịp sống hiện đại, ngày càng nhiều du khách tìm đến trekking (đi bộ đường dài) như một cách rời xa phố thị ồn ã, trở về với thiên nhiên và thử thách bản thân. Trên dải đất hình chữ S, có không ít ngọn núi mang vẻ đẹp kỳ vĩ, vừa đủ độ thử thách để chinh phục, vừa mở ra hành trình đáng nhớ cho những ai yêu thích phiêu lưu.

Lảo Thẩn – thiên đường “săn mây” Y Tý

Xem chi tiết

Du lịch

Hiking Lò Vôi Côn Đảo hành trình chinh phục 'ban công trời' giữa biển khơi

Không chỉ có biển xanh cát trắng, Côn Đảo còn níu chân du khách bởi núi Lò Vôi điểm trekking mới mẻ với tầm nhìn ôm trọn vịnh Côn Sơn và thị trấn từ trên cao.

nui-lo-voi3.jpg
Nhắc đến Côn Đảo, nhiều du khách thường nghĩ ngay đến biển xanh, cát trắng, hệ thống di tích lịch sử và những bãi tắm hoang sơ. Thế nhưng, ít ai biết rằng trên hòn đảo này còn có một điểm trekking đầy thú vị – núi Lò Vôi, nơi được ví như “ban công trời” để chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Côn Sơn. Ảnh Nhi Ng.
nui-lo-voi2.jpg
Nằm ở phía Đông Bắc đảo Côn Sơn, cách sân bay Côn Đảo khoảng 12 km, núi Lò Vôi cao 577 m so với mực nước biển. Ảnh Nhi Ng.
Xem chi tiết

Du lịch

Trekking đỉnh Phia Pò 'nóc nhà' xứ Lạng giữa thảo nguyên bạt ngàn

Trekking lên đỉnh Phia Pò (1.541 m) ở Lạng Sơn, du khách được trải nghiệm thảo nguyên bạt ngàn, vượt mỏm núi, săn mây và check-in sống ảo tuyệt đẹp.

dinh-phia-po.jpg
Nằm cách thành phố Lạng Sơn khoảng 30 km về phía Đông Bắc, Phia Pò sở hữu đa dạng sinh cảnh và địa hình. Vào mùa hè, triền cỏ xanh mát trải dài như thảo nguyên, tạo cảm giác rộng lớn và thoáng đãng. Ảnh Đặng Ngoc Quang
dinh-phia-po3.jpg
Mùa đông, thảm cỏ chuyển sang vàng rực, nổi bật trên nền trời xanh, mang đến khung cảnh nhiều sắc màu, lý tưởng để chụp ảnh. Ảnh Văn Anh Smilee
Xem chi tiết

