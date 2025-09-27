Hiking Lò Vôi Côn Đảo hành trình chinh phục 'ban công trời' giữa biển khơi

Hà Nội

Không chỉ có biển xanh cát trắng, Côn Đảo còn níu chân du khách bởi núi Lò Vôi điểm trekking mới mẻ với tầm nhìn ôm trọn vịnh Côn Sơn và thị trấn từ trên cao.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nhắc đến Côn Đảo, nhiều du khách thường nghĩ ngay đến biển xanh, cát trắng, hệ thống di tích lịch sử và những bãi tắm hoang sơ. Thế nhưng, ít ai biết rằng trên hòn đảo này còn có một điểm trekking đầy thú vị – núi Lò Vôi, nơi được ví như “ban công trời” để chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Côn Sơn. Ảnh Nhi Ng.
Nằm ở phía Đông Bắc đảo Côn Sơn, cách sân bay Côn Đảo khoảng 12 km, núi Lò Vôi cao 577 m so với mực nước biển. Ảnh Nhi Ng.
Theo người dân địa phương, tên gọi đặc biệt này bắt nguồn từ di tích Sở Lò Vôi nổi tiếng nằm ngay dưới chân núi. Không ít du khách nhầm lẫn với núi Con Voi, nhưng thực chất cả hai là một.
Với vị trí đắc địa, ngọn núi trở thành địa điểm check-in hấp dẫn, mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về Côn Đảo không chỉ có biển trời mênh mông mà còn cả núi rừng hùng vĩ. Ảnh condao
Núi Lò Vôi có địa hình dốc, nhiều đoạn đá lởm chởm, vì vậy du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi. Giày leo núi, gậy trekking, mũ, kính râm, kem chống nắng và nước uống là những vật dụng không thể thiếu. Ngoài ra, nên mang theo thuốc chống côn trùng và một số đồ sơ cứu cơ bản. Ảnh La cà Côn Đảo
Theo kinh nghiệm của nhiều tín đồ xê dịch, thời điểm lý tưởng để trekking là sáng sớm. Nếu xuất phát lúc 5 giờ, du khách sẽ kịp lên đến đỉnh khoảng 5 giờ 30 để ngắm bình minh khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày ở núi Lò Vôi. Ảnh Nhi Ng.
Từ trung tâm thị trấn, du khách di chuyển theo đường Cỏ Ống khoảng 3–4 km, quan sát bên phải sẽ thấy lối nhỏ dẫn vào bãi giữ xe. Từ đây, cung đường xi măng được xây dựng phục vụ công tác bảo tồn rừng cũng chính là đường trekking lên núi.
Chặng đường kéo dài 25–45 phút tùy thể lực, ban đầu thoai thoải dưới bóng cây, sau đó dốc dần. Càng lên cao, cảnh quan càng mở ra, khiến du khách thêm hứng khởi.
Điểm nhấn được nhiều người yêu thích là mỏm đá nhô ra vươn dài như “sống lưng khủng long”, nơi lý tưởng để ngắm toàn cảnh Côn Đảo từ trên cao. Từ vị trí này, vịnh Côn Sơn xanh biếc, những dãy núi bao quanh và thị trấn nhỏ nhắn hiện ra rõ mồn một dưới tầm mắt. Ảnh Nhi Ng
Ngoài cảnh sắc hùng vĩ, trekking núi Lò Vôi còn là cơ hội để du khách hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ. Những vách đá dựng đứng, tán cây cổ thụ trăm tuổi, không khí trong lành của rừng già tạo nên trải nghiệm khó quên. Ảnh Trung Tín
Để chuyến trekking trọn vẹn, du khách nên giữ nhịp thở ổn định, không vội vàng. Vào ngày mưa hoặc sương mù, đường trơn trượt, không nên leo núi. Nếu đi sớm, hãy chuẩn bị đèn pin và nên có bạn đồng hành. Đặc biệt, hãy tuân thủ nguyên tắc du lịch xanh: không xả rác, không mang đồ nhựa dùng một lần và tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng. Ảnh Nhi Ng
