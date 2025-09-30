Trekking từ Bắc tới Nam hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ Việt Nam

Từ Bắc vào Nam, những ngọn núi Việt Nam mở ra hành trình trekking đầy thử thách, nơi du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ và bầu không khí trong lành.

Trong nhịp sống hiện đại, ngày càng nhiều du khách tìm đến trekking (đi bộ đường dài) như một cách rời xa phố thị ồn ã, trở về với thiên nhiên và thử thách bản thân. Trên dải đất hình chữ S, có không ít ngọn núi mang vẻ đẹp kỳ vĩ, vừa đủ độ thử thách để chinh phục, vừa mở ra hành trình đáng nhớ cho những ai yêu thích phiêu lưu.

Lảo Thẩn – thiên đường “săn mây” Y Tý

Nằm ở độ cao 2.860m, Lảo Thẩn được mệnh danh là “nóc nhà” của xã Y TÝ (Lào Cai). Địa hình không quá hiểm trở, ít đèo dốc gắt, khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho những trekker mới “nhập môn”.

Ảnh Nguyễn Khánh Ly

Điều hấp dẫn du khách đến Lảo Thẩn không chỉ ở cung đường thoáng đãng, dễ đi, mà còn bởi cảnh sắc hoang sơ, lãng mạn. Vào những ngày trời quang, từ đỉnh núi, du khách có thể ngắm nhìn bình minh ló rạng, mây trắng bồng bềnh trôi dưới chân, khung cảnh chẳng khác nào bức tranh thủy mặc.

Ảnh Nguyễn Khánh Ly

Thời điểm thích hợp để trekking Lảo Thẩn là từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau – mùa khô ở Tây Bắc. Riêng tháng 5, du khách còn có thể kết hợp chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, chuẩn bị bước vào vụ cấy mới.

Lùng Cúng – thử thách chạm “nóc” Lào Cai

Thuộc xã Nậm Có (Lào Cai), đỉnh Lùng Cúng cao 2.913m, nằm trong top 15 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Đây là điểm trekking hấp dẫn với những ai đã có kinh nghiệm và mong muốn chinh phục độ cao.

Ảnh HDV

Con đường đến đỉnh đưa du khách đi qua những cánh rừng dẻ, rừng sồi xanh thẫm, nhiều cây cổ thụ trăm năm tuổi vươn cao hùng vĩ. Dọc hành trình, những thung lũng cỏ xanh mướt, triền hoa dại hay bản làng người Mông, người Thái ẩn hiện trong sương càng khiến chuyến đi thêm thi vị.

Vào tháng 3, thung lũng Tà Cua Y gần đỉnh Lùng Cúng trở thành bức tranh đầy sắc màu khi hoa rừng đua nở, tiết trời ấm áp, lý tưởng để leo núi và cắm trại.

Bidoup – “nóc nhà Lâm Đồng”

Không chỉ Tây Bắc mới có điểm trekking hấp dẫn. Tại Lâm Đồng, đỉnh Bidoup cao 2.287m, nằm trong Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, từ lâu đã trở thành “thánh địa” của những người yêu trekking miền Nam.

Ảnh Tổ Ong Adventure

Hệ sinh thái nơi đây vô cùng phong phú, với hơn 1.000 loài thực vật, 50 loài động vật, trong đó nhiều loài quý hiếm. Đặc biệt, Bidoup nổi tiếng là “vương quốc lan rừng” với hơn 200 loài khác nhau. Chinh phục đỉnh núi, du khách không chỉ hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài lan quý hiếm bung nở giữa núi rừng.

Ảnh Tổ Ong Adventure

Có nhiều cung đường dẫn lên đỉnh Bidoup, từ dễ đến khó, phù hợp với thể trạng và kinh nghiệm của mỗi người. Dù lựa chọn lộ trình nào, việc chuẩn bị kỹ càng cũng rất cần thiết: giày leo núi, gậy trekking, mũ bảo hộ, dây đai, thuốc chống côn trùng… Du khách nên đi cùng hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo an toàn và nắm vững lộ trình.

Lưu ý để chuyến trekking trọn vẹn

Trekking không chỉ là hành trình thử thách sức bền mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Du khách cần nghiên cứu kỹ cung đường, chuẩn bị thể lực trước chuyến đi và kiểm tra dự báo thời tiết. Tránh leo núi vào những ngày mưa bão, sạt lở vì dễ xảy ra tai nạn. Ngoài ra, hãy giữ gìn vệ sinh, không xả rác và tôn trọng môi trường tự nhiên cũng như văn hóa bản địa.

Từ Bắc vào Nam, mỗi ngọn núi đều có nét đẹp riêng, nhưng tựu chung đều mang đến cho du khách trải nghiệm quý giá: được hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ và hơn hết, tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn. Những bước chân trekking không chỉ chinh phục độ cao, mà còn đưa người lữ khách chạm đến sự tự do và bình yên giữa đất trời.