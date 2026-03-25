Tạm dừng khai thác một số chặng bay từ 1/4, khách hàng cần lưu ý gì?

Trong bối cảnh nhiều chuyến bay nội địa bị cắt giảm hoặc tạm dừng trong thời gian tới, hành khách cần chủ động theo dõi thông tin chuyến bay.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, giá nhiên liệu tăng khiến các đường bay ngách không thể bù đắp chi phí phát sinh, buộc các hãng phải rà soát, sắp xếp lại lịch bay, nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu và tránh tình trạng phải hủy chuyến đột ngột.

Cụ thể, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay từ ngày 1/4, bao gồm: Hải Phòng - Buôn Mê Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP HCM - Vân Đồn, TP HCM - Rạch Giá, TP HCM - Điện Biên. Số chuyến bay bị hủy trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Trong khi đó, Vietjet cho biết điều chỉnh kế hoạch bay trong bối cảnh thiếu hụt nhiên liệu, nhằm đảm bảo ổn định khai thác trên toàn mạng bay.

Trong giai đoạn tháng 4-5, đặc biệt là giai đoạn cao điểm lễ 30/4-1/5, Vietjet đảm bảo duy trì khai thác các đường bay với 64 đường bay quốc tế theo lịch bay đã công bố và chỉ điều chỉnh tần suất một số đường bay để đảm bảo phục vụ hành khách.

Thông tin lịch bay thay đổi đã được hãng thông tin tới hành khách qua các kênh bán, cùng với các phương án hỗ trợ hành khách theo chính sách dịch vụ hiện hành. Hành khách có thể chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay trên website của hãng và ứng dụng Vietjet Air, liên hệ các kênh bán và phòng vé chính thức của Vietjet để được hỗ trợ.

Trước tình hình trên, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã làm việc với các đơn vị liên quan để khắc phục tình trạng thiếu nhiên liệu, đồng thời yêu cầu các hãng thông báo sớm cho hành khách khi có thay đổi lịch bay. Cục HKVN cũng nhận định đây là tình huống mang tính tạm thời.

Dù vậy, hành khách cần chủ động theo dõi thông tin chuyến bay trong giai đoạn này. Việc kiểm tra email, tin nhắn từ hãng, đặt vé sớm và dự phòng thời gian di chuyển sẽ hạn chế rủi ro bị gián đoạn hành trình.

Trường hợp chuyến bay bị thay đổi hoặc hủy, hành khách cần liên hệ trực tiếp với hãng để được hỗ trợ đổi vé, hoàn vé theo quy định. Với những hành trình quan trọng, chọn khung giờ bay linh hoạt cũng là một giải pháp đáng cân nhắc.

Sự chủ động của hành khách trong thời điểm này là yếu tố quyết định để hành trình diễn ra suôn sẻ.