Zone 9 ở Trần Thánh Tông được tháo dỡ để mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia

Khu Zone 9 trên phố Trần Thánh Tông đang được tháo dỡ để phục vụ dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia.

Từng là điểm hẹn của giới trẻ Hà thành, khu Zone 9 trên phố Trần Thánh Tông nay chỉ còn lại những dãy nhà cũ xuống cấp, tường bong tróc và các mảng bê tông đang bị phá dỡ. Việc giải phóng mặt bằng liên quan đến 11 hộ dân và 2 tổ chức. Cùng theo dõi những thay đổi tại khu vực này.

Ghi nhận tại khu vực ngã ba Trần Thánh Tông - Nguyễn Huy Tự, nhiều máy móc được huy động để tháo dỡ các khối nhà xưởng cũ, dọn dẹp phế thải xây dựng. Đây là bước chuẩn bị mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Theo quy hoạch, khu đất rộng hơn 20.570 m² sẽ được sử dụng chủ yếu cho khuôn viên Nhà tang lễ Quốc gia mở rộng, một phần bố trí tái định cư. Việc giải phóng mặt bằng liên quan đến khoảng 10.086 m² đất, 11 hộ dân và 2 tổ chức.

Khi những hạng mục cuối cùng bị san phẳng, dấu tích của khu tổ hợp giải trí đình đám một thời Zone 9 cũng dần khép lại, nhường chỗ cho một dự án mới giữa trung tâm Hà Nội.

Biển phố Trần Thánh Tông – Nguyễn Huy Tự, khu vực gắn với dấu tích Zone 9 một thời.

Những dãy nhà cũ trong khu Zone 9 được quây tôn, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Cây cối phủ kín một phần công trình cũ, gợi lại vẻ hoang phế của khu nhà xưởng trước khi tháo dỡ.

Toàn cảnh khu đất "vàng" trên phố Trần Thánh Tông sau khi nhiều hạng mục đã bị phá dỡ.

Biển báo công trình dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia được đặt trước khu vực tháo dỡ.