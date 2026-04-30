Tân CEO Apple đối mặt bài toán 80% chuỗi cung ứng Trung Quốc

John Ternus kế nhiệm Tim Cook, thừa hưởng Apple 4.000 tỷ USD nhưng phải giải bài toán phụ thuộc hơn 80% nhà cung ứng tại Trung Quốc.

Thiên Trang (TH)
Việc bổ nhiệm John Ternus vào vị trí CEO Apple diễn ra trong bối cảnh tập đoàn công nghệ này vừa đạt đỉnh cao về giá trị vốn hóa lẫn doanh số, nhưng cũng đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tân CEO kế nhiệm một “di sản” trị giá 4.000 tỷ USD cùng thành công vang dội của dòng iPhone 17, song phía sau đó là sự phụ thuộc sâu sắc khi hơn 80% nhà cung ứng chủ lực vẫn đặt cơ sở sản xuất tại Trung Quốc.
Dưới thời Tim Cook, Apple đã xây dựng một hệ sinh thái sản xuất gần như hoàn hảo tại Trung Quốc, vừa là thị trường tiêu thụ lớn, vừa là trung tâm sản xuất chiến lược khó thay thế trong ngắn hạn.
Mặc dù Apple đã nỗ lực chuyển dịch sang Ấn Độ và Đông Nam Á nhằm giảm thiểu rủi ro địa chính trị, tiến trình này diễn ra chậm hơn dự kiến do các rào cản về kỹ thuật, nhân lực và vận hành.
Thực tế cho thấy đến năm 2025, Ấn Độ mới chỉ đóng góp khoảng 22% sản lượng iPhone, và các kế hoạch mở rộng nhanh chóng đã phải tạm hoãn để đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo.
Không chỉ vậy, Apple còn chịu áp lực cạnh tranh nguyên vật liệu trong bối cảnh bùng nổ AI toàn cầu, khi phải đối đầu trực tiếp với các “ông lớn” công nghệ khác để giành nguồn cung linh kiện quan trọng.
Ở góc độ thị trường, Ternus còn đối diện thách thức lớn tại Trung Quốc khi Apple chưa thể triển khai đầy đủ các tính năng AI, trong khi các đối thủ nội địa đang tăng tốc tích hợp công nghệ này vào sản phẩm.
Dù vậy, với nền tảng tài chính vững mạnh và quyền lực đàm phán vượt trội, Apple vẫn được đánh giá có khả năng duy trì vị thế dẫn đầu, nhưng việc giữ vững “đỉnh cao” trong bối cảnh hiện tại sẽ là bài toán khó nhất mà tân CEO phải giải quyết.
