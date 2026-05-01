Cận cảnh khách sạn, trụ sở sắp phá dỡ để làm quảng trường bên hồ Hoàn Kiếm

Kinh doanh - Địa ốc

Cận cảnh khách sạn, trụ sở sắp phá dỡ để làm quảng trường bên hồ Hoàn Kiếm

Phường Hoàn Kiếm đang dồn lực phá dỡ 5–6 khách sạn và trụ sở ngành Điện lực để giải phóng mặt bằng, phục vụ xây quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Sau 5 tháng giải phóng mặt bằng, phần lớn công trình ven hồ Hoàn Kiếm đã được phá dỡ, mở ra không gian thoáng rộng cho quảng trường 2,14 ha phía Đông.
Sau 5 tháng giải phóng mặt bằng, phần lớn công trình ven hồ Hoàn Kiếm đã được phá dỡ, mở ra không gian thoáng rộng cho quảng trường 2,14 ha phía Đông.
Theo ghi nhận của phóng viên, mặt bằng Quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm rộng 2,14 ha đang dần lộ diện.
Theo ghi nhận của phóng viên, mặt bằng Quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm rộng 2,14 ha đang dần lộ diện.
Toàn bộ khu vực rộng 2,14 ha đang được phường Hoàn Kiếm giải phóng mặt bằng hiện chỉ còn 5-6 công trình.
Toàn bộ khu vực rộng 2,14 ha đang được phường Hoàn Kiếm giải phóng mặt bằng hiện chỉ còn 5-6 công trình.
Phần lớn công trình đang được phá dỡ dở dang, còn duy nhất khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ còn nguyên vẹn.
Phần lớn công trình đang được phá dỡ dở dang, còn duy nhất khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ còn nguyên vẹn.
Dãy nhà dân bên phố Đinh Tiên Hoàng đã được phá dỡ hoàn toàn, tạo mặt bằng chuẩn bị làm quảng trường.
Dãy nhà dân bên phố Đinh Tiên Hoàng đã được phá dỡ hoàn toàn, tạo mặt bằng chuẩn bị làm quảng trường.
Nhà thầu đang tiến hành phá dỡ Khách sạn Điện Lực nằm trên đường Lý Thái Tổ.
Nhà thầu đang tiến hành phá dỡ Khách sạn Điện Lực nằm trên đường Lý Thái Tổ.
Cùng với việc phá dỡ các tòa nhà, lực lượng chức năng cũng tiến hành dọn dẹp mặt bằng khu vực Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Cùng với việc phá dỡ các tòa nhà, lực lượng chức năng cũng tiến hành dọn dẹp mặt bằng khu vực Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Một góc tòa nhà của ngành điện lực tại phố Trần Nguyên Hãn đang được nhà thầu tập trung phá dỡ.
Một góc tòa nhà của ngành điện lực tại phố Trần Nguyên Hãn đang được nhà thầu tập trung phá dỡ.
Phường Hoàn Kiếm dự kiến trước ngày 15/5 sẽ phá dỡ xong các công trình còn lại để làm Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Phường Hoàn Kiếm dự kiến trước ngày 15/5 sẽ phá dỡ xong các công trình còn lại để làm Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Theo Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
