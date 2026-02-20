Sân bay Tân Sơn Nhất chạm mốc kỷ lục về chuyến bay và hành khách

Ngày 20/2, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.037 chuyến bay, với khoảng 170.798 hành khách, cao nhất so với các ngày nghỉ Tết trước đó.

﻿ Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại nhà ga T3.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong tổng số 1.037 chuyến bay, dự kiến có 518 chuyến đi (358 chuyến quốc nội, 160 chuyến quốc tế) và 519 chuyến đến (360 chuyến quốc nội, 159 chuyến quốc tế).

Hơn 1.000 chuyến bay tại Tân Sơn Nhất trong ngày mùng 4 Tết.

Lượng hành khách ước đạt 170.798 người, trong đó có 70.903 hành khách đi (40.982 khách quốc nội, 29.921 khách quốc tế) và 99.895 hành khách đến (70.714 khách quốc nội, 29.181 khách quốc tế).

Cụ thể, nhà ga T1 dự kiến khai thác 259 chuyến bay đi và đến, phục vụ 44.731 lượt hành khách. Nhà ga T3 khai thác 459 chuyến (229 chuyến đi, 230 chuyến đến), phục vụ gần 67.000 lượt khách. Nhà ga T2 (quốc tế) dự kiến vận hành 318 chuyến bay, với hơn 59.000 lượt hành khách quốc tế.

Đông đảo hành khách xếp hàng làm thủ tục.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dù số lượng chuyến bay và hành khách tăng cao trong cao điểm sau Tết nhưng công tác điều hành, phối hợp giữa các lực lượng tại sân bay được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ùn ứ và tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển đầu Xuân.