Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tài xế ô tô Mercedes 'dính cồn' kịch khung vẫn lái xe chở bạn ở Hà Nội

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện anh G. vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung. Nam tài xế cho biết đã sử dụng rượu bia từ sáng cùng ngày.

Gia Đạt

Đêm 28/10, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, phát hiện một tài xế ô tô vi phạm ở mức cao nhất theo quy định.

capture.png
Lực lượng chức năng lập biên bản trường hợp vi phạm.

Vào khoảng 21h, tổ công tác dừng kiểm tra xe Mercedes biển số 30E-117.xx do anh N.T.G. (42 tuổi, quê Hưng Yên) điều khiển, chở theo bạn gái. Kết quả đo cho thấy tài xế này có nồng độ cồn 0,477 mg/lít khí thở, mức vi phạm “kịch khung” theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, cảnh sát đã yêu cầu anh G. rời vị trí lái, tạm giữ phương tiện và đưa ô tô vào chốt để lập biên bản. Toàn bộ quá trình làm việc được ghi hình bằng thiết bị nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Với mức vi phạm trên, tài xế bị phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

09.png
Phương tiện vi phạm.

Lực lượng CSGT khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trong thời gian tới, đặc biệt vào ban đêm, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, nhiều người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#tài xế Mercedes #say rượu #lái xe Hà Nội #vi phạm nồng độ cồn #cảnh sát giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn, dương tính cùng lúc với 4 nhóm ma tuý

Qua kiểm tra, anh D có nồng độ cồn trong hơi thở là 0.022 mg/l và dương tính cùng lúc với 4 nhóm chất ma tuý (MDMA, KET, MET và AMP)

Ngày 27/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 0h20 ngày 26/10, tại đường ĐT.186 thuộc xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô con biển số 34A-453.84 do anh V.T.D, sinh năm 2002, trú tại thôn Đất Đỏ, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang điều khiển. Qua kiểm tra, anh D có nồng độ cồn trong hơi thở là 0.022 mg/l.

capture-3948.png
Nam tài xế tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 2.300 'ma men' dính cồn trong một buổi tối

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.319 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong buổi tối 25/10.

Ngày 26/10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong tối 25/10, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục triển khai đồng loạt kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, tập trung vào các tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Kết quả, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm soát với 58.293 lượt lái xe (1.818 xe khách, 3.980 xe tải, 12.966 xe con, 38.083 xe mô tô, 19 xe ô tô chuyên dùng, 1.436 xe thô sơ và phương tiện khác).

Xem chi tiết

Xã hội

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế xe chở khách bị phạt 19 triệu

Cảnh sát phát hiện lái xe P. điều khiển ô tô kinh doanh vận tải chở khách, biển kiểm soát 29E-054.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,278mg/lít khí thở.

Ngày 26/10, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 3 Cục Cảnh sát giao thông vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.T.P. (SN 2001, trú tại xã Bát Tràng, TP Hà Nội) do điều khiển ô tô trên cao tốc vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 25/10, Tổ công tác thuộc Đội 3 kiểm tra nồng độ cồn tại km212 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới