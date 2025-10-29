Tài xế ô tô Mercedes 'dính cồn' kịch khung vẫn lái xe chở bạn ở Hà Nội

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện anh G. vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung. Nam tài xế cho biết đã sử dụng rượu bia từ sáng cùng ngày.

Đêm 28/10, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, phát hiện một tài xế ô tô vi phạm ở mức cao nhất theo quy định.

Lực lượng chức năng lập biên bản trường hợp vi phạm.

Vào khoảng 21h, tổ công tác dừng kiểm tra xe Mercedes biển số 30E-117.xx do anh N.T.G. (42 tuổi, quê Hưng Yên) điều khiển, chở theo bạn gái. Kết quả đo cho thấy tài xế này có nồng độ cồn 0,477 mg/lít khí thở, mức vi phạm “kịch khung” theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, cảnh sát đã yêu cầu anh G. rời vị trí lái, tạm giữ phương tiện và đưa ô tô vào chốt để lập biên bản. Toàn bộ quá trình làm việc được ghi hình bằng thiết bị nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Với mức vi phạm trên, tài xế bị phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Phương tiện vi phạm.

Lực lượng CSGT khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trong thời gian tới, đặc biệt vào ban đêm, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

