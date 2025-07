Tai nạn hầm lò tại Than Mạo Khê, 2 công nhân thương vong

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; ngày 01/07/2025, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long – TKV ký Quyết định số 6469/QĐ-THL - phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thuê ngoài đào lò, chống xén, đổ bê tông hạng mục công trình chuẩn bị sản xuất - Khu Khe Chàm II-IV, Bắc Cọc Sáu - Công ty than Hạ Long – TKV, thuộc dự toán mua sắm Thuê ngoài đào lò, chống xén, đổ bê tông hạng mục công trình chuẩn bị sản xuất - Khu Khe Chàm II-IV, Bắc Cọc Sáu - Công ty than Hạ Long – TKV.

Nhà thầu trúng gói là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm miền Đông ADQ, với giá trúng thầu 46,627 tỷ đồng. Hợp đồng được thực hiện trong vòng 222 ngày.