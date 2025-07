Quảng Ninh tìm thấy tài xế gây tai nạn, bỏ trốn hiện trường

Công an phường Quang Hanh xác định phương tiện gây tai nạn là xe ô tô mang BKS 14A-724.52 do Tô Phi Long (SN 1963, trú tại khu 6, phường Quang Hanh) điều khiển.

Ngày 15/7/2025, Công an phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, làm rõ phương tiện và người điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào ngày 3/7/2025, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, Công an phường Quang Hanh đã xác định phương tiện gây tai nạn là xe ô tô mang biển kiểm soát 14A-724.52 do Tô Phi Long (SN 1963, trú tại khu 6, phường Quang Hanh) điều khiển. Làm việc với cơ quan Công an, Long đã thừa nhận hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 3/7/2025, tại khu vực ngã tư Km146+700 Quốc lộ 18 (thuộc khu Tân Lập, phường Quang Hanh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy điện, khiến hai thiếu niên bị thương phải đưa đi cấp cứu, phương tiện xe máy điện bị hư hỏng nặng. Hai nạn nhân được xác định là cháu Bùi Hải Anh (SN 2009, trú tại khu Nam Thạch B, phường Quang Hanh) và cháu Đặng Quang Vinh (SN 2009, trú tại phường Việt Hưng).

Ngay sau va chạm, chiếc xe ô tô gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Việc xác minh gặp nhiều khó khăn do trời tối, phương tiện bỏ chạy với tốc độ cao, camera an ninh không ghi rõ biển số, nhân chứng và nạn nhân không kịp nhận dạng chính xác. Theo thông tin thu thập ban đầu, xe gây tai nạn là xe 7 chỗ màu trắng, di chuyển từ cuối đường Nguyễn Văn Trỗi rẽ trái về hướng phường Hà Tu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng Công an điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.