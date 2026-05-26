Tài "đen" cùng đồng bọn lĩnh án vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Tài "đen" 30 năm tù và Lê Văn Ân 26 năm tù trong vụ dùng súng cướp hơn 1,8 tỉ đồng tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank- CN Gia Lai.

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã, Phạm Anh Tài (SN 1990, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) mua vũ khí quân dụng là 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn.

Số vũ khí quân dụng này Tài cất giấu tại thôn 3, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Đến tháng 11/2025, Tài và Lê Văn Ân (thôn 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) bàn bạc rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để lấy tiền tiêu xài, cho đến khi bị bắt.

Tại tòa, Tài khai trong thời gian trốn truy nã từng tham gia hoạt động bảo kê, thu tiền. Khi đồng bọn bị bắt, không còn ai hỗ trợ bảo kê nên hắn đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để kiếm tiền.

Đại diện Viện KSND đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Tài 30 năm tù; Lê Văn Ân từ 26 đến 29 năm tù về các tội danh "Cướp tài sản", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng","Rửa tiền".

Nói lời sau cùng, Tài xin dùng căn nhà trị giá khoảng 1 tỉ đồng (đứng tên người khác) mua trước đó để khắc phục phần hậu quả, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ân. Về phần mình, bị cáo Ân bày tỏ ăn năn, hối cải và mong được giảm nhẹ để sớm trở về vợ con và mẹ già.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tài tổng mức án 30 năm tù; bị cáo Ân mức án 26 năm tù.