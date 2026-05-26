Những hình ảnh đầu tiên phiên tòa xét xử “Tài đen” dùng súng cướp ngân hàng

Sáng 26/5, TAND tỉnh Gia Lai xét xử “giang hồ Tài đen” cùng đồng phạm trong vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú ra xét xử sơ thẩm công khai.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

7h45’ ngày 26/5, 2 bị cáo Phạm Anh Tài (tên thường gọi: Tài đen, SN 1990, tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) được lực lượng Công an tỉnh Gia Lai dẫn giải đến Tòa.

7h45’, bị cáo Phạm Anh Tài (tên thường gọi: Tài đen, SN 1990, tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và đồng phạm Lê Văn Ân được dẫn giải đến toà

An ninh được siết chặt từ cổng trụ sở Tòa án tỉnh Gia Lai vào đến phía trong Hội trường xét xử. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên sóng...
An ninh phiên toà siết chặt.

Ngoài ra, phiên tòa còn được truyền trực tuyến đến Tòa Phúc thẩm - TAND tối cao tại Đà Nẵng, TAND thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk cùng điểm cầu TAND các khu vực trực thuộc TAND tỉnh Gia Lai để các đơn vị đóng góp ý kiến đánh giá nhận xét, từ đó rút kinh nghiệm trong quá trình xét xử.

Phiên tòa được truyền trực tuyến.
Công bố thành viên hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Phạm Anh Tài và đồng phạm Lê Văn Ân bị VKSND tối cao truy tố với 3 tội danh “Cướp tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Rửa tiền”.

Phiên tòa xét xử “ Tài đen” và đồng bọn dùng súng cướp ngân hàng.

Khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Anh Tài đã mua của một đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn. Số vũ khí quân dụng này được Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình tại Thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đại diện Viện kiểm sát.

Đến tháng 11/2025, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, tại phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện phi vụ cướp, hai đối tượng đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án), phân công nhau thực hiện các hành vi cướp tài sản và các thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội để không bị phát hiện, bị bắt giữ.

Mời bạn đọc xem video: đưa ra xét xử Tài đen và đồng bọn cướp ngân hàng. Nguồn: ANGL
Bài liên quan

Xã hội

Hành trình 18 ngày truy tìm hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Từ khi xảy ra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Bộ Công an, Công an Gia Lai không quản ngày đêm, tổ chức truy tìm từng dấu vết nhỏ nhất.

Chiều 19/1, hai đối tượng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm Grab, đi xe máy Exciter màu vàng đen gắn biển số 77G1 - 313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Trà Bá tại số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Tại đây, hai đối tượng dùng vật giống súng ngắn, khống chế khiến các nhân viên giao dịch hoảng sợ bỏ chạy. Chúng chiếm đoạt số tiền gần 1,9 tỷ đồng rồi lên xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Xã hội

Xã hội

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai có lý lịch bất hảo, xử thế nào?

Do thiếu tiền tiêu xài, Tài “Đen” rủ Lê Văn Ân cướp ngân hàng. Các đối tượng chuẩn bị công cụ, lên phương án tiêu hủy tang vật gây án để tránh sự truy xét.

Sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố thông tin về vụ bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Theo đó, hai nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai đã bị bắt giữ gồm Phạm Anh Tài (36 tuổi, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân, (35 tuổi, ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Xã hội

Xã hội

Công an thông tin về vụ bắt nhóm cướp ngân hàng tại Gia Lai

Sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo công bố thông tin chi tiết vụ bắt nhóm cướp 1,8 tỷ đồng ở ngân hàng trên địa bàn phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Sau nhiều ngày đêm nỗ lực, chiều 5/2 Công an tỉnh Gia Lai đã truy bắt thành công 2 tên cướp ngân hàng tại phường Hội Phú xảy ra vào chiều 19/1.

Quang cảnh buổi họp báo sáng 6/2
Xem chi tiết

