Những hình ảnh đầu tiên phiên tòa xét xử “Tài đen” dùng súng cướp ngân hàng

Sáng 26/5, TAND tỉnh Gia Lai xét xử “giang hồ Tài đen” cùng đồng phạm trong vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú ra xét xử sơ thẩm công khai.

7h45’ ngày 26/5, 2 bị cáo Phạm Anh Tài (tên thường gọi: Tài đen, SN 1990, tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) được lực lượng Công an tỉnh Gia Lai dẫn giải đến Tòa.

An ninh được siết chặt từ cổng trụ sở Tòa án tỉnh Gia Lai vào đến phía trong Hội trường xét xử. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên sóng...

Ngoài ra, phiên tòa còn được truyền trực tuyến đến Tòa Phúc thẩm - TAND tối cao tại Đà Nẵng, TAND thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk cùng điểm cầu TAND các khu vực trực thuộc TAND tỉnh Gia Lai để các đơn vị đóng góp ý kiến đánh giá nhận xét, từ đó rút kinh nghiệm trong quá trình xét xử.

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Phạm Anh Tài và đồng phạm Lê Văn Ân bị VKSND tối cao truy tố với 3 tội danh “Cướp tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Rửa tiền”.

Khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Anh Tài đã mua của một đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn. Số vũ khí quân dụng này được Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình tại Thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đến tháng 11/2025, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, tại phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện phi vụ cướp, hai đối tượng đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án), phân công nhau thực hiện các hành vi cướp tài sản và các thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội để không bị phát hiện, bị bắt giữ.