Mưa lốc gây thiệt hại nặng ở Lâm Đồng, một bé gái bị nước cuốn mất tích

Mưa lớn kèm lốc xoáy tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng làm tốc mái nhiều nhà dân, thiệt hại hàng chục hecta sầu riêng và cuốn trôi một bé gái 12 tuổi.

Mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng) trong đêm 24/5 đã làm tốc mái 8 căn nhà cùng 3 công trình phụ của người dân tại nhiều thôn. Ngoài ra, hệ thống mái che và điện chiếu sáng của một trường học trên địa bàn cũng bị đổ sập hoàn toàn.

Nhà cửa, mái tôn của người dân xã Cát Tiên 3 bị mưa lốc làm hư hỏng.

Thiên tai còn gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp khi hơn 37ha sầu riêng bị gãy đổ, bật gốc và rụng trái, mức độ thiệt hại ước khoảng 70% diện tích. Tổng thiệt hại ban đầu được địa phương thống kê khoảng 8 tỉ đồng.

Sầu riêng của người dân bị gãy đổ, bật gốc và rụng trái gây thiệt hại lớn.

Sáng 25/5, chính quyền xã Cát Tiên 3 đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng các hội, đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ.

Trong khi đó, đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tại phường Lang Biang - Đà Lạt vẫn đang tích cực tìm kiếm một bé gái 12 tuổi bị nước cuốn mất tích.

Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm bé gái bị nước cuốn mất tích tại phường Lang Biang - Đà Lạt.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24/5, do mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao, bé gái trú tại tổ dân phố Bon Nơr B, phường Lang Biang - Đà Lạt đã bị dòng nước cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

