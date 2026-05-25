[GALLERY] Đoàn Minh Anh đón niềm vui kép ở tuổi 18

Ở tuổi 18, Đoàn Minh Anh đón niềm vui kép khi vừa hoàn thành chương trình học, vừa tạo chú ý với dự án điện ảnh doanh thu 200 tỷ đồng.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Đoàn Minh Anh)
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Đoàn Minh Anh chia sẻ loạt ảnh trong lễ tốt nghiệp cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Tuổi 18 của Minh Anh đã trọn vẹn và rực rỡ hơn bao giờ hết”.
Cô cho biết hành trình học tập giúp mình tích lũy nhiều kiến thức, đồng thời hiểu rõ hơn điều phù hợp với bản thân. Minh Anh cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, thầy cô, bạn bè và những người luôn đồng hành để cô thêm vững vàng trên con đường nghệ thuật.
Nữ diễn viên viết: “Cảm ơn mẹ và chị hai vì đã luôn là hậu phương vững chắc nhất, luôn bao dung và ủng hộ mọi lựa chọn của con trên con đường nghệ thuật. Cảm ơn thầy cô vì đã luôn bao dung cho con những bài học vô giá để con có thể tự tin hơn vào bản thân và theo đuổi ước mơ của mình. Cảm ơn những người bạn tuyệt vời của Minh Anh vì tụi mình đã luôn ở bên, là chỗ dựa tinh thần, cùng khóc cùng cười và nâng đỡ nhau qua những áp lực của lịch học".
Song song niềm vui tốt nghiệp, Đoàn Minh Anh cũng vừa trải qua giai đoạn đáng nhớ cùng ê-kíp phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Bộ phim hiện vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khán giả.
Nữ diễn viên bày tỏ sự xúc động khi nhận được tình cảm lớn từ công chúng dành cho dự án. Cô nhấn mạnh “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” không chỉ là một bộ phim mà còn là “một gia đình”, nơi mọi thành viên cùng đồng hành trong suốt hành trình thực hiện.
Đoàn Minh Anh cũng dành lời cảm ơn tới đội ngũ sản xuất, diễn viên, ê-kíp hậu trường và báo chí vì đã góp phần đưa bộ phim đến gần hơn với khán giả.
Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ diễn viên cho biết những trải nghiệm tại núi rừng Tây Bắc khi ghi hình “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. “Tây Bắc với tôi là một trải nghiệm đặc biệt, không chỉ vì bối cảnh đẹp mà còn mang lại cảm xúc rất thật cho nhân vật”, cô chia sẻ. Đoàn Minh Anh còn cho biết điều kiện quay khá khắc nghiệt với địa hình khó và thời tiết thay đổi liên tục. Tuy nhiên, chính những yếu tố này giúp cô đến gần hơn với tâm lý nhân vật.
Khi được hỏi về danh xưng “diễn viên trăm tỷ”, nữ diễn viên nhìn nhận đây là động lực thay vì áp lực. “Tôi xem đó là động lực nhiều hơn. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc để mình không được chủ quan”, cô nói.
Đoàn Minh Anh chia sẻ, cô không muốn đặt nặng thành tích doanh thu mà ưu tiên tập trung hoàn thành tốt vai diễn của mình. Theo nữ diễn viên, một vai diễn thành công là khi khán giả có thể tin và đồng cảm với nhân vật.
Mời quý độc giả xem trailer phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Nguồn Vietnamnet
