Bắt Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá

Mới đây, Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng đã công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, ngày 21/5, Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng nhận được văn bản thông tin về việc Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Dương Sơn Bá – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng

Sau khi tiếp nhận thông báo của Bộ Công an, HĐQT Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng đã thống nhất, quyết định bổ nhiệm ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí người đại diện theo pháp luật thay ông Dương Sơn Bá, có hiệu lực từ ngày 21/5/2026.

Ông Tạ Công Hoan sau đó cũng ủy quyền cho ông Trần Xuân Trường, Phó Tổng giám đốc Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng chỉ đạo, điều hành và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận biên bản nghiệm thu, thanh lý với các đối tác; ký hồ sơ, chứng từ thanh toán, giao dịch với các ngân hàng.

Ông Dương Sơn Bá (SN 1968), kỹ sư nhiệt điện và có bằng cử nhân quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội, có nhiều năm công tác trong ngành điện. Ông Bá bắt đầu làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng vào năm 2002 với vai trò kỹ sư phòng kỹ thuật. Ông được bầu vào HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng vào tháng 4/2021 và giữ chức Phó Tổng Giám đốc, sau đó 3 tháng, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty kiêm thành viên HĐQT.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002. Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP nắm 51% vốn, CTCP Nhiệt điện Phả Lại sở hữu 25,97% vốn tại doanh nghiệp này.

Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Nhiệt điện Hải Phòng tăng hơn 83 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng 32,2%. Tổng tài sản của doanh nghiệp đến cuối năm 2025 đạt gần 7.400 tỷ đồng. Nhiệt điện Hải Phòng từng được giao làm chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng và sau đó tiếp tục triển khai dự án Nhiệt điện Hải Phòng 2. Hai nhà máy có tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD, tương đương khoảng 24.000 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, Nhiệt điện Hải Phòng được nhắc đến trong vụ án sai phạm liên quan hoạt động quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều tỉnh, thành. Một số nhà máy lớn trong lĩnh vực nhiệt điện, nhôm, thép và môi trường bị xác định có dấu hiệu liên quan đến việc dữ liệu khí thải, nước thải truyền về cơ quan quản lý bị can thiệp, chỉnh sửa.

Thông tin ban đầu, dữ liệu môi trường tại một số cơ sở xả thải bị làm sai lệch, biến các chỉ số vượt ngưỡng cho phép thành nằm trong ngưỡng an toàn. Cơ quan điều tra cho rằng, dù các thiết bị quan trắc được niêm phong, tích hợp camera giám sát, trên thực tế vẫn có nhiều trạm bị chỉnh sửa kết quả, thậm chí có hành vi can thiệp từ xa. Quá trình điều tra cho thấy, trong hơn 300 trạm quan trắc môi trường thuộc các chủ nguồn thải trên cả nước bị khám xét, có gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch dữ liệu, tương đương khoảng 55%.

