Đề và đáp án bài thi môn Văn vào lớp 10 năm 2026 của Lạng Sơn

Hơn 11 nghìn thí sinh Lạng Sơn đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong buổi đầu của kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Sáng 26/5, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trong thời gian 120 phút; buổi chiều, thí sinh thi môn tiếng Anh trong 60 phút. Ngày 27/5, thí sinh làm bài thi môn Toán với thời gian 120 phút.

Lạng Sơn có 12.046 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10, tăng gần 1.000 em so với năm trước. Trong đó, 11.449 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT; riêng Trường THPT chuyên Chu Văn An có 885 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 162 em. tại tỉnh Lạng Sơn dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Ngày 28/5 dành cho các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Chu Văn An và các trường phổ thông dân tộc nội trú với các bài thi môn chuyên theo quy định.

Ngành giáo dục địa phương cũng phối hợp với công an, y tế, điện lực, viễn thông xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, chăm sóc sức khỏe, duy trì điện và đường truyền internet tại các điểm thi. Nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh như phát nước uống miễn phí, đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại điểm thi hay rà soát học sinh khó khăn để hỗ trợ kịp thời cũng được triển khai.

Thí sinh sẽ thực hiện 3 bài thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Ảnh daidoanket.vn

Đề thi vào lớp 10 môn Văn - Lạng Sơn 2026:

Gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn - Lạng Sơn 2026 từ tuyensinh247:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính chất tham, khảo