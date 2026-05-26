Công an TP HCM họp báo cung cấp thông tin vụ nổ súng làm 2 người thương vong

Công an TP HCM tổ chức họp báo thông tin về quá trình truy bắt hai nghi phạm liên quan vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài tại phường Bến Thành.

Sáng 26/5, Công an TP HCM đang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan quá trình truy bắt thành công hai nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm một người chết, một người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành vào tối 21/5.

Buổi họp báo được tổ chức sáng ngày 26-5.

Buổi họp báo do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, chủ trì.

Tại họp báo, đại diện Công an TP.HCM cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, truy xét nóng các nghi phạm liên quan.

Theo thông tin từ Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đã phối hợp Công an TP HCM truy bắt thành công hai nghi phạm liên quan .

Hiện cơ quan đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò từng người, động cơ gây án cũng như các hành vi liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 22/5, lực lượng công an tại Tây Ninh đã phát thông báo khẩn truy tìm hai nghi phạm người nước ngoài liên quan vụ giết người xảy ra tại TP HCM. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định sau khi gây án, hai người này đón taxi di chuyển từ TP HCM về hướng Tây Ninh nhằm tìm đường bỏ trốn.

Hai nghi phạm được xác định gồm Lang Kenny Trong Minh Do (33 tuổi, ) và White Justin John (39 tuổi, quốc tịch nước ngoài).

Quá trình truy xét cho thấy sau khi rời TP HCM, hai nghi phạm xuống xe tại khu vực Co.opmart Trảng Bàng rồi tiếp tục bỏ trốn khỏi địa bàn.

Hiện Công an TP HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

