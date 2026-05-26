Sở GD&ĐT Hà Nội ứng phó nắng nóng cao điểm để bảo vệ học sinh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực thành phố Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có thời điểm trên 39°C. Nền nhiệt cao và thời tiết oi bức kéo dài nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sinh hoạt, học tập của học sinh cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Để chủ động phòng, chống nắng nóng và bảo đảm an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn cùng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Các nhà trường cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để chủ động xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong việc theo dõi, chăm sóc học sinh. Đặc biệt, nhà trường cần quan tâm sâu sát đến các nhóm học sinh có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, thể trạng yếu, hoặc những học sinh đang tham gia ôn tập, luyện tập ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ, che chắn kịp thời.

Kế hoạch giáo dục, thời khóa biểu, lịch sinh hoạt tập thể, trải nghiệm và giáo dục thể chất cần được điều chỉnh linh hoạt, ưu tiên tổ chức các hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát. Nhà trường tuyệt đối không tổ chức cho học sinh tập trung đông người, luyện tập thể thao, lao động hay ngoại khóa ngoài trời trong khoảng thời gian cao điểm từ 10h00 đến 16h00.

Khi thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, Thủ trưởng cơ sở giáo dục chủ động quyết định thay đổi thời gian, hình thức dạy học, ôn tập hoặc kiểm tra cho phù hợp, đồng thời kịp thời thông báo đến cha mẹ học sinh.

Đối với các lớp ôn tập và phòng thi, phải bảo đảm không gian thông thoáng, đủ ánh sáng, quạt mát hoặc điều hòa, tránh để học sinh chờ đợi lâu ngoài trời nắng và bố trí phương án phân luồng đón trả an toàn.

Các cơ sở giáo dục cần khẩn trương kiểm tra, sửa chữa và bổ sung ngay quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, rèm che nắng, mái che, hệ thống cấp nước sạch, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh cũng như phòng y tế, phòng nghỉ tạm thời cho học sinh.

Bên cạnh việc bảo đảm cung cấp đủ nước uống hợp vệ sinh, các trường tổ chức bán trú cần chú trọng thực đơn đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây và bảo đảm nghiêm ngặt an toàn thực phẩm. Công tác vệ sinh trường lớp, nhà ăn, khu bán trú và khu vực rác thải cũng phải được tăng cường để giữ môi trường sạch sẽ, hạn chế tối đa dịch bệnh phát sinh trong mùa nóng.

Nhà trường cần tăng cường theo dõi sát sao sức khỏe của học sinh trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt và ăn ngủ bán trú. Từ đó, kịp thời phát hiện và xử lý ngay các biểu hiện bất thường như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, da nóng đỏ, vã mồ hôi nhiều hoặc không ra mồ hôi, chuột rút, lơ mơ hay ngất xỉu. Đồng thời, bộ phận y tế học đường phải rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư thiết yếu, cập nhật thông tin liên lạc của phụ huynh và số điện thoại y tế địa phương để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh nhằm phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh các biện pháp phòng chống say nắng, bảo đảm dinh dưỡng, uống đủ nước và mặc trang phục, đội mũ che nắng khi di chuyển ngoài trời.

Giáo viên cần thường xuyên nhắc nhở học sinh không tự ý chơi đùa, chạy nhảy dưới trời nắng, đặc biệt là không được tắm, bơi tại ao, hồ, sông, suối hay các khu vực nguy hiểm. Nhà trường cũng cần phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý tốt học sinh trong thời gian ngoài nhà trường, nhất là trong dịp nghỉ hè.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị chủ động, nghiêm túc triển khai các nội dung trên, xác định việc phòng, chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe học sinh là nhiệm vụ thường xuyên trong điều kiện thời tiết cực đoan; đồng thời kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT ngay khi xảy ra các tình huống bất thường hoặc sự cố ảnh hưởng đến an toàn của học sinh và cán bộ, giáo viên.