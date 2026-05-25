Chính phủ ưu đãi lớn cho ngành điện hạt nhân từ đào tạo đến nghiên cứu

Học phí miễn phí, học bổng, hỗ trợ tài chính và cơ hội thực tập trong và ngoài nước cho sinh viên, nghiên cứu sinh ngành điện hạt nhân theo nghị định mới.

Chính phủ ban hành Nghị định 176/2026/NĐ-CP ngày 19/5/2026 quy định chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Ưu đãi toàn diện dành cho các đối tượng trong lĩnh vực điện hạt nhân

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là yêu cầu các đối tượng hưởng ưu đãi phải ký cam kết làm việc với chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân hoặc cơ quan quản lý trực tiếp trước khi được cử đi đào tạo. Trường hợp có nhiều chính sách ưu đãi khác nhau thì người học và người làm việc trong lĩnh vực điện hạt nhân sẽ được hưởng mức cao nhất.

Đối với sinh viên cao đẳng, đại học theo học các chuyên ngành điện hạt nhân trong nước và cam kết làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp, Nhà nước sẽ miễn toàn bộ học phí, bố trí ở ký túc xá miễn phí và cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở. Mỗi năm học được hỗ trợ tối đa 10 tháng.

Ngoài ra, sinh viên còn được cấp học bổng khuyến khích theo kết quả học tập, với mức từ 1,5 đến 2,5 lần mức lương cơ sở tùy xếp loại khá, giỏi hay xuất sắc. Việc xét học bổng được thực hiện theo từng học kỳ, mỗi năm 2 lần.

Sinh viên theo học ngành điện hạt nhân cũng được cấp miễn phí giáo trình chuyên ngành, ưu tiên tham gia các chương trình thực tập ngắn hạn trong và ngoài nước nếu đạt học lực giỏi trở lên ở năm cuối, đồng thời được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân theo cam kết sau khi tốt nghiệp.

Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nước, chính sách ưu đãi còn cao hơn. Học viên cao học được cấp sinh hoạt phí bằng 3,5 lần mức lương cơ sở mỗi tháng, trong khi nghiên cứu sinh được hưởng mức 5 lần lương cơ sở và được hỗ trợ liên tục 12 tháng/năm.

Đáng chú ý, nghiên cứu sinh và học viên cao học có bài báo khoa học quốc tế uy tín thuộc lĩnh vực điện hạt nhân sẽ được hỗ trợ kinh phí bằng 35 lần mức lương cơ sở nếu là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ duy nhất.

Nhóm đối tượng này còn được hỗ trợ tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước; ưu tiên chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ưu tiên thực tập ngắn hạn ở nước ngoài; đồng thời được giữ nguyên lương và chế độ hiện hành nếu là công chức, viên chức được cử đi học.

Với chương trình đào tạo ở nước ngoài, Nghị định quy định nhiều chính sách hỗ trợ lớn cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành điện hạt nhân. Theo đó, người học được cấp 2 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông trong quá trình học; được thanh toán lệ phí hộ chiếu, visa, sân bay và chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo; được mua BHYT tối thiểu theo quy định của nước sở tại.

Đặc biệt, sinh viên đại học học ở nước ngoài còn được hưởng sinh hoạt phí bằng 1,5 lần mức cao nhất hiện áp dụng cho lưu học sinh Việt Nam theo các đề án của Chính phủ, đồng thời được chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân hỗ trợ thêm tối thiểu 300 USD/người/tháng.

Trong khi đó, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài được hưởng mức sinh hoạt phí bằng 2 lần mức cao nhất hiện hành dành cho lưu học sinh Việt Nam, đồng thời được giữ nguyên lương và phụ cấp nếu là công chức, viên chức.

Danh sách 11 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

Giảng viên nhận hỗ trợ kinh phí bằng 40 lần mức lương cơ sở

Giảng viên trực tiếp giảng dạy các chuyên ngành điện hạt nhân tại Việt Nam được hưởng các ưu đãi sau:

Được ưu tiên xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp có sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Được hỗ trợ kinh phí bằng 40 lần mức lương cơ sở nếu là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ duy nhất của một bài báo khoa học thuộc chuyên ngành điện hạt nhân, được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Khoản hỗ trợ này không bao gồm chế độ hỗ trợ công bố khoa học của cơ sở đào tạo.

Được ưu tiên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên ngành điện hạt nhân trong nước và nước ngoài, với chi phí do ngân sách nhà nước bảo đảm. Trong thời gian tham gia, giảng viên được giữ nguyên lương và các chế độ đãi ngộ

Trước đó vào tháng 5, Thủ tướng phê duyệt đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035". Trong đó, quy mô nhân lực cho hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đến năm 2030 là gần 4.000 người.