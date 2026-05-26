Với hơn 125.000 thí sinh đăng ký, cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội trở nên gay cấn, đặc biệt tại các trường có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố.

Số liệu tổng hợp từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 tiếp tục ghi nhận mức cạnh tranh cao, đặc biệt tại các trường THPT khu vực nội thành. Nhiều trường có tỷ lệ chọi vượt mốc 2, thậm chí trên 3 thí sinh cạnh tranh một suất học.

“Điểm mặt” 10 trường THPT ở Hà Nội có tỷ lệ "chọi" NV1 khủng 2026

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, có gần 125.000 em đăng ký dự tuyển vào lớp 10, như vậy, khoảng 22.000 em không tham dự kỳ thi chung do Sở GD&ĐT tổ chức.

Sở GD&ĐT vừa công bố số liệu về nguyện vọng (NV) vào từng trường năm nay, theo đó 10 trường THPT có tỷ lệ "chọi" cao nhất gồm: Trường THPT Yên Hoà, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nhân Chính, THPT Kim Liên, THPT Phan Đình Phùng, THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, THPT Thăng Long, THPT Cầu Giấy, THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa.

Cụ thể, có trường tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội đã vượt 1/3. Đặc biệt Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố, với 1/3,36. Trường tuyển 765 học sinh lớp 10, trong khi có gần 2.570 nguyện vọng 1 đăng ký.

Ở ngay sau là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, trường tuyển 765 học sinh, nhưng có 2293 thí sinh đăng ký NV1, với tỷ lệ chọi 1/3.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chỉ tiêu tuyển 675 học sinh nhưng có 1806 thí sinh đăng ký NV1, tỉ lệ chọi 2,68.

Trường THPT Nhân Chính tuyển 585 học sinh với thí sinh đăng ký NV1 1528, tỉ lệ chọi 2,61.

Trường THPT Kim Liên tuyển 765 học sinh nhưng có 1990 thí sinh đăng ký NV1, tỉ lệ chọi 2,60. Trường THPT Phan Đình Phùng 720 với thí sinh đăng ký NV1 1835, tỉ lệ chọi 2,55. Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 756 với thí sinh đăng ký NV1 1679, tỉ lệ chọi 2,19. Trường THPT Thăng Long tuyển 720 chỉ tiêu nhưng có số lượng thí sinh đăng ký NV1 1570, tỉ lệ chọi 2,18. Trường THPT Cầu Giấy tuyển 720 chỉ tiêu nhưng có 1543 thí sinh đăng ký NV1, tỉ lệ chọi 2,14. Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa tuyển 675 chỉ tiêu nhưng có 1414 thí sinh đăng ký NV1 , tỉ lệ chọi 2,09.

Thống kê nguyện vọng một số trường công lập trên địa bàn Hà Nội trong đợt đăng ký thử vừa qua.

Theo kế hoạch, 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức học quy chế thi cho thí sinh, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

Các nguyện vọng của thí sinh sẽ được xét song

Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập thành phố Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; 121.792 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2; 108.358 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3.

Năm 2026, Hà Nội bỏ việc phân chia khu vực và điều kiện về hộ khẩu thường trú khi tuyển sinh vào lớp 10. Sở GD-ĐT Hà Nội quy định mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập không chuyên bất kỳ, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3.

Về nguyên tắc tuyển sinh, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét tuyển NV3. Song, điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định các nguyện vọng sẽ được xét song song đồng thời cho đến hết các thí sinh đủ điều kiện, chứ không phải xét ưu tiên NV1, nếu thiếu chỉ tiêu mới xét tới các NV2 và NV3.