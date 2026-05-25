Công an TP HCM khởi tố 50 đối tượng liên quan đến ma túy

Từ kiểm tra quán bar Revo, Công an TP HCM đã triệt phá nhiều đường dây ma túy, khởi tố 50 đối tượng và hàng chục trường hợp liên quan.

Xuân Danh

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh, làm sạch địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo TP HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM liên tiếp lập nhiều chiến công trong công tác triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện quán bar Revo trên đường Lý Tự Trọng (phường Vũng Tàu, TP HCM )có dấu hiệu hoạt động quá giờ, tập trung đông khách và tiềm ẩn phức tạp về ma túy. Từ đó, chuyên án VX1326D được xác lập để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Rạng sáng 12/4, lực lượng PC04 phối hợp các đơn vị kiểm tra quán bar này, phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill và bắt quả tang một nhân viên đang mua bán trái phép chất ma túy ngay tại quán.

Một số đối tượng trong vụ án

Mở rộng điều tra, Công an TP HCM làm rõ và triệt phá nhiều đường dây cung cấp cần sa và ma túy tổng hợp, bắt giữ các đối tượng cầm đầu cùng nhiều mắt xích liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar, quán cà phê trên địa bàn.

Đến nay, từ việc kiểm tra tụ điểm trên, Phòng PC04 đã bắt giữ, khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP HCM cho biết sẽ tiếp tục truy xét đến cùng các đường dây, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030.

Video công an đột kích vào quán bar phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy
Thời khắc trinh sát tổng tấn công, bắt gọn 140 đối tượng ma tuý

Ngay khi phát hiện đối tượng liên quan đến đường dây ma túy xuất hiện trên ô tô, các trinh sát Công an TP HCM lập tức áp sát, khống chế và bắt giữ tại chỗ.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng liên quan đến các hành vi về ma túy.

Đối tượng Đặng Phan Thanh Tùng
Miu Lê bị khởi tố tổ chức sử dụng trái phép ma tuý, án phạt đối mặt?

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý liên quan vụ án xảy ra tại bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà (Hải Phòng).

Lê Ánh Nhật – ca sĩ Miu Lê mới đây bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, trong vụ án xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Trưa ngày 10/5, kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, Công an đặc khu Cát Hải phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đều dương tính với ma túy, trong đó có Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP HCM).

Mua ma tuý về bán kiếm lời, nam thanh niên bị bắt quả tang

Lê Quốc Vì (TP. Cần thơ) mua ma tuý từ một người lạ mặt tại TP Hồ Chí Minh rồi đem về chia nhỏ để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân.

Ngày 6/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quốc Vì (SN: 1991, trú tại ấp Phương An 2, xã Long Hưng, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Quốc Vì.
