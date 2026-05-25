Dưới nền nhiệt có thể gây tổn hại sức khỏe, nhiều người lao động tại Hà Nội phải tìm mọi cách tránh nóng tạm bợ để bám trụ ngoài trời suốt nhiều giờ đồng hồ.

Trong những ngày gần đây, nhiệt độ cảm nhận gần như có thể lên tới hơn 40 độ C. Khoảng giữa trưa, khu vực dưới gầm đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở, dọc đường Trường Chinh, Vành đai 2.5 là khung cảnh hàng loạt người lao động ngồi trên yên xe máy, trải tạm tấm bìa carton xuống nền bê tông để nghỉ lưng vài phút.

Người lao động vật vã tránh nóng giữa “chảo lửa” Hà Nội

Trong cái nóng hầm hập phả xuống từ mặt đường, phần bóng râm ít ỏi dưới gầm cầu trở thành nơi trú nắng quen thuộc của nhiều lao động tự do và tài xế xe ôm công nghệ.

Phía bên kia đường, vài người giao hàng tranh thủ tụ lại ở quán nước nhỏ ven đường. Những chiếc áo chống nắng đã sẫm màu mồ hôi, khuôn mặt đỏ rát vì phơi nắng nhiều giờ. Tiếng quạt máy cũ quay liên tục nhưng không đủ xua đi hơi nóng từ nền bê tông và dòng xe cộ ngoài đường.

“Đứng ngoài đường lúc này như bị hun lửa, chân tay dù có đi găng đi giày vẫn bỏng rát vì nắng gắt, đôi lúc xây xẩm mặt mày” anh Nguyễn Tài Linh, tài xế xe ôm công nghệ hơn 5 năm nay ở Hà Nội, vừa uống cạn ly trà đá vừa nói. Theo anh, từ khoảng 11 giờ đến 15 giờ là thời điểm khắc nghiệt nhất, nhưng vẫn phải cố chạy vì đây cũng là giờ nhiều đơn hàng.

Phải nghỉ ngơi tạm thời dưới tán cây trong tiết trời nắng nóng cực điểm do kiệt sức, anh Linh cho biết sức khỏe của bản thân bị giảm sút nghiêm trọng vì chạy nhiều giờ dưới mức nhiệt 'kỷ lục'.

Những ngày gần đây, Hà Nội liên tục nằm trong nhóm địa phương có nền nhiệt cao nhất cả nước. Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt 39–40 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế còn cao hơn do hiệu ứng bê tông, khói bụi và mật độ phương tiện dày đặc.

Tại nhiều tuyến đường lớn như Vành đai 2, Vành đai 3, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi hay khu vực bến xe, hình ảnh người lao động ngồi nép dưới bóng cây, gầm cầu vượt đã trở nên quen thuộc. Không ít người mang theo võng, ghế nhựa hoặc tận dụng vỉa hè để nghỉ ngơi tạm giữa ca làm.

Nhiều người dân cho biết trên những tuyến đường lớn nhiều phương tiện và ít cây xanh, gầm cầu vượt là nơi tránh nóng bất đắc dĩ dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Với những người mưu sinh ngoài trời, nắng nóng không chỉ gây mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe. Chị L.T.H., lao động tự do bán nước gần khu vực Vành đai 3, cho biết mỗi ngày phải uống rất nhiều nước nhưng cơ thể vẫn thường xuyên trong trạng thái kiệt sức. “Ngồi cả ngày ngoài đường, nhiều lúc hoa mắt, chóng mặt nhưng vẫn phải cố bán,” chị nói.

Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng cực đoan có thể gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm như mất nước, say nắng, kiệt sức do nhiệt, tụt huyết áp hay sốc nhiệt. Đặc biệt, nhóm lao động ngoài trời là đối tượng có nguy cơ cao do phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài.

Không chỉ ảnh hưởng thể lực, tia UV từ ánh nắng mặt trời còn gây tác động lớn tới làn da. Việc phơi nắng liên tục có thể dẫn đến bỏng rát da, sạm nám, lão hóa sớm và tăng nguy cơ tổn thương da lâu dài. Trong những khung giờ nắng gắt, mặt đường hấp nhiệt mạnh khiến nhiệt độ thực tế cao hơn đáng kể so với mức đo trong bóng râm.

Nhiều tài xế công nghệ cho biết dù đã mặc áo chống nắng kín mít, đeo khẩu trang, kính và găng tay nhưng vẫn cảm nhận rõ hơi nóng xuyên qua lớp quần áo. Một số người còn bị nổi mẩn đỏ, cháy da hoặc đau đầu kéo dài sau nhiều giờ di chuyển ngoài đường.

Anh Đ.Q.K. chia sẻ rằng bản thân có vấn đề về mắt nên khi đi ngoài đường luôn cần dừng lại rất nhiều lần để không bị lóa mắt.

Theo khuyến cáo y tế, người lao động ngoài trời cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ nếu không thực sự cần thiết. Việc bổ sung nước thường xuyên, sử dụng đồ bảo hộ chống nắng, đội mũ rộng vành và nghỉ ngơi định kỳ là những biện pháp cần thiết để giảm nguy cơ sốc nhiệt. Không những vậy, tia cực tím (UV) trong ánh nắng có thể gây cháy nắng giác mạc (đau rát, cộm), đẩy nhanh quá trình lão hóa mắt, đặc biệt đối với những người có sẵn vấn đề về mắt.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị không nên chờ đến khi khát mới uống nước, bởi cơ thể có thể đã rơi vào trạng thái thiếu nước. Bên cạnh đó, việc sử dụng kem chống nắng, mặc quần áo dài tay sáng màu và đeo kính chống tia UV cũng giúp hạn chế tác động của ánh nắng lên da và mắt.

Giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hè Hà Nội, những khoảng bóng râm dưới gầm cầu, tán cây hay quán nước ven đường trở thành nơi “trú ẩn” bất đắc dĩ của người lao động. Với họ, nghỉ vài phút trong bóng mát không chỉ để tránh nắng, mà còn là khoảng thời gian ngắn ngủi để lấy lại sức trước khi tiếp tục mưu sinh giữa “chảo lửa” đô thị.