Kiểm tra toàn diện mỏ đá Công ty Anh Tuấn làm 3 công nhân tử vong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - ông Cao Văn Cường vừa ký ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Anh Tuấn. Đây là mỏ đá vừa xảy ra vụ sạt lở làm 3 công nhân tử vong.

Mỏ đá xảy ra sự việc.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tạm dừng hoạt động khai thác tại khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cẩm Tú (khu vực mỏ được UBND tỉnh cấp phép khai thác vào năm 2015). Việc tạm dừng hoạt động nhằm phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan trong công tác điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ngày 20/5 và thực hiện kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động, bảo vệ môi trường tại khu vực mỏ của đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi có kết luận về nguyên nhân xảy ra tai nạn và kết quả kiểm tra toàn diện khu vực mỏ, Công ty TNHH Anh Tuấn khẩn trương khắc phục các vi phạm (nếu có), báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để được xem xét việc khai thác trở lại.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Công an tỉnh này phối hợp, cung cấp kết quả điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nêu trên về Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hoặc tham mưu xử lý các vi phạm (nếu có).

UBND xã Cẩm Tú được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện chỉ đạo nêu trên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại mỏ đá nêu trên trong quá trình tạm dừng hoạt động. Đồng thời, xã Cẩm Tú phải báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền quy định.

Trước đó, vào chiều 20/5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở thôn Quý Long xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực làm việc có 6 người, gồm 1 lái máy xúc, 2 lái xe tải và 3 công nhân khoan đá.

Ba nạn nhân gặp nạn trong vụ sạt lở chiều 20/5 gồm anh Lò Văn Quý (36 tuổi), Hoàng Văn Ngay (38 tuổi) và Lò Văn Thời (40 tuổi), cùng là lao động quê tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai. Nhóm công nhân gặp nạn mới vào làm việc tại mỏ khoảng 1 tháng.