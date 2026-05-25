Đề và đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 2026 tại Quảng Trị

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Quảng Trị năm nay thu hút hơn 25.000 thí sinh. Chiều ngày 25/5, các thí sinh tiếp tục hoàn thành bài thi môn Toán.

Tăng gần 5.000 thí sinh dự tuyển lớp 10 THPT

Hôm nay, 25/5, hơn 25.000 thí sinh tỉnh Quảng Trị bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027;

Năm nay, Quảng Trị có hơn 25.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT, tăng gần 5.000 em so với năm trước. Trong đó, trong đó có 1.768 TS đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (945 hồ sơ đăng ký dự thi) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (có 823 hồ sơ dự thi). Các trường chuyên tăng gần 700 em đăng ký so với năm học trước.

Không chỉ các tỉnh sau sáp nhập, nhiều địa phương khác cũng ghi nhận tốc độ gia tăng học sinh cơ học nhanh, nhất là tại các đô thị, khu vực ven đô và địa bàn phát triển dân cư mạnh.

Chiều nay thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là Toán

Theo lịch thi, trong sáng nay (25/5), thí sinh đến phòng thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra và đính chính thông tin (nếu có). Buổi chiều, từ 14 giờ 30 phút, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là Toán. Ngày 26/5, các thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngữ văn và Tiếng Anh. Riêng tuyển sinh vào các trường chuyên sẽ tổ chức thêm các môn chuyên vào ngày 27/5.

Các thí sinh dự thi vào trường THPT không chuyên và trường PTDTNT sẽ thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đối với thí sinh dự thi vào trường chuyên, ngoài 3 môn chung còn phải thi thêm môn chuyên; riêng môn Tiếng Anh chuyên thi đủ 4 kỹ năng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được tổ chức nhằm góp phần thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS - Ảnh: Nh.V

Một điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh năm nay là môn Tiếng Anh thi vào các trường chuyên sẽ bao gồm cả kỹ năng nói nhằm đánh giá toàn diện năng lực ngoại ngữ của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Toàn tỉnh có 65 điểm thi với tổng số 1.088 phòng thi

Đối với khâu tổ chức, ngành GD&ĐT Quảng Trị thành lập 60 hội đồng coi thi tại 65 điểm thi với tổng số 1.088 phòng thi.

Theo đó, khoảng 4.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an, y tế sẽ được huy động tham gia tất cả các khâu của kỳ thi. Công tác ra đề, in sao đề thi được thực hiện biệt lập nhằm bảo đảm tính bảo mật và chất lượng nội dung đề thi.

Đây là năm đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đề thi được xây dựng phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm yêu cầu đánh giá năng lực học sinh theo định hướng đổi mới giáo dục.

Ngành giáo dục Quảng Trị tiếp tục duy trì phương thức kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT không chuyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh được thực hiện theo hình thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Đối với Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

Trong khi đó, hệ giáo dục thường xuyên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được thực hiện theo hình thức xét tuyển.

Đề thi và gợi ý đáp áp đề thi môn Toán từ tuyensinh247 như sau: