Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đề và đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 2026 tại Quảng Trị

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Quảng Trị năm nay thu hút hơn 25.000 thí sinh. Chiều ngày 25/5, các thí sinh tiếp tục hoàn thành bài thi môn Toán.

Bình Nguyên

Tăng gần 5.000 thí sinh dự tuyển lớp 10 THPT

Hôm nay, 25/5, hơn 25.000 thí sinh tỉnh Quảng Trị bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027;

Năm nay, Quảng Trị có hơn 25.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT, tăng gần 5.000 em so với năm trước. Trong đó, trong đó có 1.768 TS đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (945 hồ sơ đăng ký dự thi) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (có 823 hồ sơ dự thi). Các trường chuyên tăng gần 700 em đăng ký so với năm học trước.

Không chỉ các tỉnh sau sáp nhập, nhiều địa phương khác cũng ghi nhận tốc độ gia tăng học sinh cơ học nhanh, nhất là tại các đô thị, khu vực ven đô và địa bàn phát triển dân cư mạnh.

Chiều nay thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là Toán

Theo lịch thi, trong sáng nay (25/5), thí sinh đến phòng thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra và đính chính thông tin (nếu có). Buổi chiều, từ 14 giờ 30 phút, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là Toán. Ngày 26/5, các thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngữ văn và Tiếng Anh. Riêng tuyển sinh vào các trường chuyên sẽ tổ chức thêm các môn chuyên vào ngày 27/5.

Các thí sinh dự thi vào trường THPT không chuyên và trường PTDTNT sẽ thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đối với thí sinh dự thi vào trường chuyên, ngoài 3 môn chung còn phải thi thêm môn chuyên; riêng môn Tiếng Anh chuyên thi đủ 4 kỹ năng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được tổ chức nhằm góp phần thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS - Ảnh: Nh.V

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được tổ chức nhằm góp phần thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS - Ảnh: Nh.V

Một điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh năm nay là môn Tiếng Anh thi vào các trường chuyên sẽ bao gồm cả kỹ năng nói nhằm đánh giá toàn diện năng lực ngoại ngữ của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Toàn tỉnh có 65 điểm thi với tổng số 1.088 phòng thi

Đối với khâu tổ chức, ngành GD&ĐT Quảng Trị thành lập 60 hội đồng coi thi tại 65 điểm thi với tổng số 1.088 phòng thi.

Theo đó, khoảng 4.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an, y tế sẽ được huy động tham gia tất cả các khâu của kỳ thi. Công tác ra đề, in sao đề thi được thực hiện biệt lập nhằm bảo đảm tính bảo mật và chất lượng nội dung đề thi.

Đây là năm đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đề thi được xây dựng phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm yêu cầu đánh giá năng lực học sinh theo định hướng đổi mới giáo dục.

Ngành giáo dục Quảng Trị tiếp tục duy trì phương thức kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT không chuyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh được thực hiện theo hình thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Đối với Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

Trong khi đó, hệ giáo dục thường xuyên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được thực hiện theo hình thức xét tuyển.

Đề thi và gợi ý đáp áp đề thi môn Toán từ tuyensinh247 như sau:

Đề và đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 2026 tại Quảng Trị ảnh 8
Mời độc giả xem video miền Bắc tăng nhiệt đột ngột, Trung bộ sắp chạm ngưỡng 38 độ C
#thi tuyển sinh #lớp 10 #Quảng Trị #kỳ thi #giáo dục

Bài liên quan

Xã hội

Gần 50.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào cuộc đua vào lớp 10

Hơn 49.000 học sinh Nghệ An bước vào kỳ thi lớp 10 sáng 25/5, tăng hơn 10.000 thí sinh so với năm trước.

Sáng 25/5, hơn 49.000 học sinh lớp 9 tại Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Đây được xem là mùa tuyển sinh có áp lực lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây khi số lượng thí sinh tăng đột biến.

z7862245907992-dd63d7e6189692c4fc5e447f4b786e24.jpg
Các thí sinh dự thi tại trường THPT Hà Huy Tập.
Xem chi tiết

Xã hội

Đề thi môn Toán vào lớp 10 của Đà Nẵng năm 2026 có độ phân hóa cao

Ngày 24/5, hơn 43.500 thí sinh Đà Nẵng hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10, với môn Toán là bài thi cuối cùng trong kỳ thi năm học 2026-2027.

Ngày 24/5 thí sinh lớp 10 Đà Nẵng thi môn cuối cùng

Sáng 24/5, hơn 43.500 thí sinh tại TP Đà Nẵng tiếp tục bước vào bài thi môn Toán trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề thi và đáp án môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2026

Hôm nay 25/5, gần 43 nghìn thí sinh Hưng Yên đã hoàn thành thi môn Ngữ văn, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Sáng 25/5, gần 43 nghìn thí sinh ở Hưng Yên tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027 làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút; chiều cùng ngày thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút.

Sáng nay (25/5) thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Ảnh GD&amp;TĐ

Sáng nay (25/5) thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Ảnh GD&TĐ

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới